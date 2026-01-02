Ανέτοιμος πνευματικά και τακτικά ο Παναθηναϊκός, πανέτοιμος ο Ολυμπιακός νίκησε 87-82 στο "Telekom Center" και μπαίνει δυνατά για το αβαντάζ έδρας με κορυφαίους Ντόρσει, Βεζένκοφ. Ναυάγιο οι «πράσινοι», διασώθηκε ο Ναν.

Σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση, φινάλε - θρίλερ, παράπονα και μεγάλες στιγμές, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το "Telekom Center". Οι Πειραιώτες έδειξαν πως ήθελαν περισσότερο το ματς, επιβλήθηκαν των... μπερδεμένων γηπεδούχων και μείωσαν την απόστασή τους στη βαθμολογία. Για την ακρίβεια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται πια στο 11-7 (με το ματς με τη Φενέρμπαχτσε να εκκρεμεί) και επιστρέφει στο «κόλπο» του πλεονεκτήματος έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός Aktor υποχώρησε στο 12-7 και έχασε την ευκαιρία να «κλείσει» τον Α' Γύρο στην κορυφή της βαθμολογίας. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το σερί τους σε «αιώνια ντέρμπι», έχοντας πια δέκα διαδοχικές νίκες σε επίπεδο Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ήταν άριστα προετοιμασμένος σωματικά, πνευματικά και τακτικά. Οι φιλοξενούμενοι μοίρασαν 21 ασίστ στο "Telekom Center", κατέβασαν 15 επιθετικά ριμπάουντ και μετέτρεψαν σε σκορ τις φορές που πήγαν στη γραμμή των βολών (21/28β.). Επιπλέον, ευστόχησαν σε 10 τρίποντα (10/31, 32,3%) και «απέδρασαν» από το Μαρούσι με το διπλό.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι ασταμάτητοι Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (21 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), δείχνοντας μεγάλη συνέπεια για 40'. Από εκεί και πέρα, το δίδυμο των σέντερ έκανε... πάρτι στο ζωγραφιστό, ειδικά στον τομέα των ριμπάουντ (10 πόντοι - 9 ριμπάουντ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και 8 πόντοι - 7 ριμπάουντ ο Ντόντα Χολ), με τον Μόντε Μόρις να βάζει το... λιθαράκι του στο φινάλε (8 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός έπειτα από τρεις σερί νίκες επέστρεψε στις προβληματικές εμφανίσεις. Σούταρε με 25% πίσω από τα 6,75μ. (7/28 3π.), δεν έπαιξε άμυνα (με εξαίρεση το 2ο δεκάλεπτο), έχανε τα ριμπάουντ και τελείωσε το ντέρμπι με αναλογία 15 ασίστ - 11 λαθών, μην έχοντας «καθαρό μυαλό» και καθοδήγηση στην επίθεσή του. Ουσιαστικά, από το «πράσινο ναυάγιο» της 19ης αγωνιστικής διακρίθηκε μόνο ο Κέντρικ Ναν, που προσπάθησε να κρατήσει «ζωντανούς» τους γηπεδούχους με one man show (32 πόντοι, δηλαδή career-high σε ντέρμπι «αιωνίων», 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Από εκεί και πέρα, σε κακό βράδυ βρέθηκαν οι υπόλοιποι της περιφέρειας (Σλούκας, Σορτς, Γκραντ), ο Τζέντι Όσμαν είχε 0/6 τρίποντα, ενώ... σύσσωμη η front line του Εργκίν Αταμάν πέρασε κάτω από τη βάση. Έτσι, οι «πράσινοι» έκαναν ένα αγωνιστικό (και βαθμολογικό) πισωγύρισμα.

Υπερηχητικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού και +15

Ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Μήτογλου, Φαρίντ στο ξεκίνημα του ντέρμπι, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να επιλέγει τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Έτσι, τα δίδυμα στην περιφέρεια στα πρώτα λεπτά ήταν Σορτς vs Ντόρσεϊ και Ναν vs Ουόκαπ. Ο Ντόρσεϊ, λοιπόν, βρήκε ρυθμό από νωρίς, νικώντας δις τον Σορτς και έβαλε τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού (5π. ο Έλληνας γκαρντ, 2-10 το σκορ), με τον Αταμάν να κάνει τριπλή αλλαγή στο τρίλεπτο και να ρίχνει στο ματς τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη και Χουάντσο. Οι συγκεντρωμένοι Πειραιώτες με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ πήγαν στο +10 (2-12) και όντας κυρίαρχοι έφτασαν μέχρι το +15 (5-20, 8π. ο Ντόρσεϊ). Ο Τούρκος προπονητής ήταν έξαλλος, χαμήλωσε το σχήμα με τον Όσμαν στο «4», αλλά η ομάδα του δεν λειτουργούσε καλά. Ο Σλούκας πέρασε για πρώτη φορά στο ντέρμπι (5-22 στο 6'), σε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ, ενώ ο «Ρόγκα» ανέλαβε τη θέση «4» (7-22 στο 8', 0/5 3π. ο νευρικός Παναθηναϊκός Aktor και 0/3 ο Ναν). Όμως, η ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν διαβασμένη (7π., 2ρ. ο Βεζένκοφ - 4π. και 5ρ. ο Μιλουτίνοφ) και είχε το «πάνω χέρι» (9-26 στο 9'). Ως εκ τούτου, το... «ερυθρόλευκο» δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο +15 (13-28 στο 10'), με τους φιλοξενούμενους να κάνουν κουμάντο με αποτελεσματική άμυνα, να παίρνουν 10π. από τον Ντόρσεϊ και να κρατούν τους «πράσινους» στα 0/6 τρίποντα.

Ναν και Ρογκαβόπουλος έβαλαν «φωτιά» στο ματς και... το ντέρμπι στα ίσια

Στη 2η περίοδο οι γηπεδούχοι είχαν στο glass floor τους Σλούκα, Ναν, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Γιούρτσεβεν και οι πρωταθλητές Ελλάδας τους Νιλικίνα, Μόρις, Φουρνιέ, Πίτερς, Χολ. Το «τριφύλλι» έδειξε διάθεση αντίδρασης (19-28 στο 12' με 6-0 σερί) και το κοινό «ζεστάθηκε» για τα καλά με δυο μεγάλα τρίποντα του Ναν (22-31 στο 13' και 25-31 στο 14', έπειτα από... χορευτικό απέναντι στον Φουρνιέ). Το ντέρμπι είχε τεράστια ένταση, ο Αταμάν χρεώθηκε με τεχνική ποινή από τον Περούγκα και λίγο αργότερα «Τ» είδε και ο Ναν. Έτσι, οι Πειραιώτες «ξεκόλλησαν» (29-37 στο 17') εκμεταλλευόμενοι τα ποσοστά τους από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» (11/12β.). Όμως, ο παίκτης - κλειδί για τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Ρογκαβόπουλος. Ο διεθνής φόργουορντ «κλείδωσε» τον Φουρνιέ (0/5 εντός πεδιάς και 2 λάθη), ευστόχησε σε δύο τρίποντα (32-37 στο 17' και 39-43 στο 19') και μαζί με τον «αφηνιασμένο» Ναν (14π. στην 2η περίοδο) δημιούργησαν νέες συνθήκες στο ντέρμπι (43-43 στο ημίχρονο). Ουσιαστικά, οι ρόλοι σε σύγκριση με την 1η περίοδο είχαν αντιστραφεί (30-15 επιμέρους σκορ), με τον Μπαρτζώκα να έχει πολλά παράπονα από τη second unit του και τον Αταμάν να δικαιώνεται για την επιλογή του να δώσει αρκετό χρόνο στους «Ρόγκα» (10π με 4/5 σουτ και 2ρ.) και Γιούρτσεβεν (4π., 3ρ., 1ασ., 1κλ., 1κοψ.).

Σκορ από Ναν - Όσμαν, επιθετικά ριμπάουντ από «Μίλου» - Βεζένκοφ και νέα ισοπαλία

Η επανάληψη άρχισε με τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν εναντίον των «ερυθρόλευκων» starters και ο «καυτός» Ναν έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τον Παναθηναϊκό Aktor (46-43 στο 21'). Ο Όσμαν επέστρεψε στο «3», ο Ολυμπιακός μάζευε πολύτιμα επιθετικά ριμπάουντ (48-50 στο 24', 8ρ. ο «Μίλου») και ο Αταμάν χρησιμοποίησε τον Μήτογλου στη θέση «5». Ο Όσμαν βρήκε ένα προσωπικό 5-0 (53-50 στο 26'), αλλά το «θωρηκτό» Μιλουτίνοφ «απάντησε» άμεσα (ένα γκολ - φάουλ, ένα επιθετικό ριμπάουντ, δυο κερδισμένα φάουλ και 53-54 στο 27'). Αναμενόμενα, λοιπόν, ο Φαρίντ πήρε θέση στη ρακέτα. Ωστόσο, μετά το 13ο «ερυθρόλευκο» επιθετικό ριμπάουντ ο Ντόρσεϊ «έγραψε» το 53-57 (και το 55-59 στη συνέχεια με 2/2β.), με τον Μπαρτζώκα να επαναφέρει τον Φουρνιέ αντί του Παπανικολάου (2/7 3π.) και τον Σλούκα να αντικαθιστά τον Γκραντ. Ο Ναν έφτασε τους 9π. στο 3ο δεκάλεπτο (57-59) και τότε ο Αταμάν του έδωσε «ανάσες», την ώρα που ο Μπαρτζώκας θέλησε να ξεκουράσει τον «Μίλου» και πήρε πράγματα από τον εξαιρετικό Βεζένκοφ. Το ντέρμπι παρέμεινε άκρως αμφίρροπο, με τον Όσμαν να δίνει νέες επιθετικές λύσεις και την 3η περίοδο να ολοκληρώνεται με νέα ισοπαλία (61-61).

Το ήθελε περισσότερο και το πήρε ο Ολυμπιακός

Ένα -ελεύθερο- τρίποντο του Βεζένκοφ (61-64 με καλή κυκλοφορία της μπάλας) και ένα γκολ - φάουλ του Χολ (61-67) επανέφεραν τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού στο "Telekom Center" και ο Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα, βάζοντας μια πεντάδα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Ναν, Σλούκας) και τον «Ρόγκα» στο «4» (32'). Ωστόσο, ο ασταμάτητος Ντόρσεϊ διατήρησε το +6 (63-69) και ο Φουρνιέ το διεύρυνε με τον πρώτο του πόντο στο ντέρμπι (63-70, 1/2β. στο 33'). Ο Σλούκας βρήκε με τη σειρά του τους πρώτους πόντους του και με ένα κομβικό γκολ - φάουλ «ροκάνισε» την απόσταση (66-70), με τον Γκραντ να αντικαθιστά τον Σορτς. Ο Μόρις πήρε δύο κακές επιλογές (άστοχο δίποντο και βήματα), ο Φαρίντ μείωσε κι άλλο (68-70 στο 34') και ο Μπαρτζώκας κάλεσε time out. Ο Ναν ισοφάρισε το career-high του σε ντέρμπι (25π.) και το ματς (70-70) και μετά το 4ο φάουλ των γηπεδούχων ο Μπαρτζώκας επανέφερε τον Μιλουτίνοφ. Ένα δίποντο του Βεζένκοφ και ένα κλέψιμο και λέι απ του Μόρις έκαναν το 70-74, ο Ναν παίζοντας... μόνος του διαμόρφωσε το 72-74 και ο Μιλουτίνοφ μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο ευστόχησε σε δυο βολές για το 72-76. Με 4'41'' για τη λήξη ο Αταμάν άφησε στην άκρη το σχήμα με τους τρεις γκαρντ, βάζοντας τον Όσμαν αντί του Σλούκα. Όμως, ο Ναν έκανε ένα λάθος και ο Μόρις με ένα νέο σετ βολών «έγραψε» το 72-78. Τότε ο Ερνανγκόμεθ αντικατέστησε τον Ρογκαβόπουλο.

Ο Γκραντ ευστόχησε σε γκολ - φάουλ (4ο φάουλ του Ντόρσεϊ), αλλά ο Μπαρτζώκας έκανε challenge, εξηγώντας πως το φάουλ δεν έγινε στο act of shooting και οι διαιτητές τον δικαίωσαν. Έτσι. το καλάθι δεν μέτρησε, ο Ουόκαπ πέρασε αντί του Ντόρσεϊ και ο Χουάντσο αστόχησε σε ένα κρίσιμο ελεύθερο τρίποντο. Αντιθέτως, ο Βεζένκοφ σημάδεψε σωστά ένα λεπτό αργότερα και έβαλε τις βάσεις για το «ερυθρόλευκο» διπλό (74-83, 2'43'' για το τέλος). Ο Σλούκας επέστρεψε άρον άρον, ο Γκραντ έδωσε... ανάσα στο «τριφύλλι» με ένα τρίποντο (77-83 στο 38') και ο Βεζένκοφ έκανε λάθος. Όσμαν - Φαρίντ αστόχησαν κάτω από το καλάθι και ο Σλούκας πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ένα φάουλ που τον έστειλε στη γραμμή (79-83, 1'54'' για το φινάλε). Το γήπεδο σηκώθηκε στο... πόδι, ο Μόρις αστόχησε σε δίποντο και ο Όσμαν έκανε βουτιά για το ριμπάουντ. Όμως, δεν το εξασφάλισε. Έτσι, ο Σλούκας έκανε φάουλ στον Μόρις στην προσπάθεια για το ριμπάουντ και ο Αμερικανός πήγε στη γραμμή. Ο πρώην NBAer αστόχησε και στις δύο βολές, όμως πήρε ένα «χρυσό» επιθετικό ριμπάουντ, με τον Σλούκα να κάνει το 5ο φάουλ του και να στέλνει αυτή τη φορά στη γραμμή τον Φουρνιέ. Ο Σορτς πήρε τη θέση του, ο Ντόρσεϊ γύρισε αντί του Μόρις και ο Γάλλος με 80'' για το τέλος έβαλε 1/2 βολές (79-84). Για άλλη μια φορά, πάντως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Κι αυτό γιατί ο Ουόκαπ έκανε φάουλ στον Ναν σε προσπάθεια για τρεις. Οι διαιτητές ήλεγξαν τη φάση στο IRS και έμειναν στην αρχική τους απόφαση, με τον Αταμάν να επαναφέρει Καλαϊτζάκη - Φαρίντ αντί των Σορτς - Μήτογλου (74'' για τη λήξη). Ο Ναν με ασύλληπτη ψυχραιμία έβαλε 3/3 βολές για το 82-84 και το ντέρμπι απέκτησε ξανά «ζωή».

Όμως, ο Ντόρσεϊ, αφού πρώτα «ροκάνισε» τον χρόνο, έβαλε ένα τεράστιο σουτ, νικώντας τον Φαρίντ στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων στο φινάλε των «ερυθρόλευκων» 24'' (82-86, 50'' για το τέλος) και στη συνέχεια ο "Manimal" έκανε λάθος πάσα προς τον «ΠΚ», που περίμενε στη γωνία (39'17''). Ο Μήτογλου γύρισε στο «5» και η παγίδα των Γκραντ - Ναν ανάγκασε τον Ντόρσεϊ να κάνει λάθος (39'' το τέλος). Ο Σορτς γύρισε, αλλά ο Φουρνιέ τον έπαιξε άμυνα, δίνοντας ένα σκαμπήλι στη μπάλα. Οι διαιτητές συμβουλεύτηκαν το IRS και κατόπιν ολιγόλεπτης σύσκεψης αποφάσισαν πως η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με 34'' ακόμα. Ο Ναν έπαιξε... σκυλιασμένη άμυνα στον Ουόκαπ και έκλεψε τη μπάλα, αλλά ο Όσμαν αστόχησε σε ένα τρίποντο που θα έδινε συνέχεια στο «θρίλερ». Οι φιλοξενούμενοι «γράπωσαν» το αμυντικό ριμπάουντ, ο Μήτογλου έκανε φάουλ στον Ουόκαπ και ο Τεξανός με 1/2 βολές έκανε το 82-87, «σφραγίζοντας» το διπλό (82-87 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.