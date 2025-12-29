Κι επίσημα τέλος από τον Ολυμπιακό ο Λι, ανακοινώνεται από την Εφές

Κι επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σέιμπεν Λι, που έχει συμφωνήσει με την Εφές.

Tίτλοι τέλους στη συνεργασία του Αμερικανού άσου με τους «ερυθρόλευκους», με τους πρωταθλητές Ελλάδας να επισημοποιούν το διαζύγιο με τον Σέιμπεν Λι.

Έτσι ο Αμερικανός άσος στη διάρκεια της μέρας θα ανακοινωθεί από την Εφές, με την οποία έχει ήδη συμφωνήσει, όπως σας έχει ενημερώσει το SDNA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».