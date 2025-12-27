MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Hρακλης - Πανιώνιος: Buzzer-beater του Τσαλμπούρη από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Απίθανο τρίποντο του Γιώργου Τσαλμπούρη στο φινάλε του ημιχρόνου στο Ηρακλής - Πανιώνιος, με τον Έλληνα ψηλό να σκοράρει σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, μειώνοντας σε 48-22.
Hρακλης - Πανιώνιος: Buzzer-beater του Τσαλμπούρη από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου (vid)