Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE Hρακλης - Πανιώνιος: Buzzer-beater του Τσαλμπούρη από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου (vid) 27-12-2025 19:22 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Ηρακλής Πανιώνιος ΠΡΟΣΩΠΑ Γιώργος Τσαλμπούρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Απίθανο τρίποντο του Γιώργου Τσαλμπούρη στο φινάλε του ημιχρόνου στο Ηρακλής - Πανιώνιος, με τον Έλληνα ψηλό να σκοράρει σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, μειώνοντας σε 48-22. Ούτε με τη βοήθεια του κοινού: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας είσαι έτοιμος για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Πιο κάτω κι απ’ τον Σύριζα: Το κόμμα που στόχευε πολύ ψηλά εξαϋλώθηκε στην τελευταία δημοσκόπηση instanews.gr Το πρόσωπο που φοβάται η ΝΔ: Το φαβορί για τη θέση του Ανδρουλάκη εάν γίνει αλλαγή αρχηγού εν πλω στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Μετά την αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ: Το νέο βήμα του Βασίλη Χιώτη dailymedia.gr «Για 'μένα το λες αυτό ρε;»: Η μέρα που ο Τάρπλεϊ τιμώρησε με μπουνιές τον… «Έλληνα Μπάρκλεϊ» για το ασυγχώρητο ατόπημά του menshouse.gr 4 γκολ στην Μπαρτσελόνα, τα 3 σε μισή ώρα: Το 10άρι που αφήσαμε να φύγει απ' την Ελλάδα, έβγαλε μάτια στην Ισπανία menshouse.gr Hρακλης - Πανιώνιος: Buzzer-beater του Τσαλμπούρη από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου (vid) SHARE