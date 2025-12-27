Χάρις ενόψει Προμηθέα: «Με επιθετική άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο»

Με τον Προμηθέα θα αναμετρηθεί την Κυριακή (28/12, 16:00) το Περιστέρι Betsson στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «κυανοκίτρινοι» θέλουν να αποχαιρετήσουν το 2025 με νίκη και για να το πετύχουν αυτό είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα απέναντι σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο, με τον Σι Τζέι Χάρις να σημειώνει τι πρέπει να κάνει η ομάδα του.

«Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους παίκτες στην επίθεση και την άμυνα. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παίξουμε επιθετική άμυνα και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε» υποστήριξε ο Χάρις, όσον αφορά την αναμέτρηση με τους Πατρινούς.

«Οι φίλαθλοι μας είναι καταπληκτικοί ως τώρα στα παιχνίδια μας, περιμένω να τους δω στο γήπεδο και να μας υποστηρίξουν δίνοντας μας την ώθηση για να φτάσουμε στη νίκη» συμπλήρωσε ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου Betsson.