Πλησιάζει στον ΠΑΟΚ ο Χουγκάζ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την τέταρτη μεταγραφή του στην εποχή του Μυστακίδη, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή, καθώς ο Τέλης Μυστακίδης ανέλαβε την ΚΑΕ. Ο «Δικέφαλος» έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις μεταγραφές, ντύνοντας στα ασπρόμαυρα τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και φυσικά τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ και έτσι ξεχώρισε την περίπτωση του Νίκου Χουγκάζ. Η πρόταση της ομάδας καλύπτει οικονομικά τις απαιτήσεις του παίκτη και ο 25χρονος θέλει να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ την καριέρα του.

Όλα δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Τσεντεβίτα περίπου 200.000 ευρώ για το buy-out και έτσι από το νέο έτος αναμένεται να έχει στο ρόστερ του και τον Χουγκάζ.