Τα δίνει όλα για Χουγκάζ ο ΠΑΟΚ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει βρει την άκρη με τον 25χρονο διεθνή φόργουορντ αλλά το θέμα είναι να τον αφήσει ελεύθερο η Τσεντεβίτα.

Ο ΠΑΟΚ ζει εκπληκτικές καταστάσεις μετά από πολλά χρόνια από την στιγμή, που την ΚΑΕ ανέλαβε ο Τέλης Μυστακίδης. Σε όλα τα επίπεδα πνέει νέος αέρας, εκεί, όπου αυτός ο νέος αέρας φαίνεται περισσότερο είναι στο θέμα του ρόστερ.

Ηδη έχουν γίνει τρεις σπουδαίες κινήσεις με πιο ηχηρή αυτή του Πάτρικ Μπέβερλι (οι άλλες δύο είναι ο Ταϊρί με τον Αλεν) αλλά θα υπάρξει και συνέχεια. Ακόμη πιο δυνατή. Και στο κομμάτι των ξένων παικτών αλλά και των Ελλήνων.

Στο τελευταίο, όπως έχουμε αναφέρει, πρώτος στόχος είναι ο Νίκος Χουγκάζ. Με την πλευρά του 25χρονου φόργουορντ είχε γίνει επαφή πριν από 20 μέρες, αλλά δεν είχε βρεθεί άκρη.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, επιμένει και το θέμα αναζωπυρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πλέον καλύπτει οικονομικά και με το παραπάνω τον παίκτη της Τσεντεβίτα, ο οποίος από την πλευρά του θέλει τρελά αυτή τη μετακίνηση.

Δεν είναι, όμως, ελεύθερος. Δεν έχει, δηλαδή, μπάι-άουτ στο συμβόλαιό του με τους Σλοβένους. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το αφεντικό της Τσεντεβίτα είναι πάμπλουτος. Δεν του λένε, δηλαδή, τίποτα τα 200.000 ή 300.0000 ευρώ, που μπορεί να πάρει ως αποζημίωση για να αφήσει τον Χουγκάζ.

Επειδή, όμως, όπως λένε «σαν θέλει η νύφη και ο γαμπρός», τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Το τρέχον διήμερο είναι κρίσιμο για τη κατάληξη της υπόθεσης αυτής με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ατζέντη του παίκτη, να καλείται να βρει τη λύση, που, όπως αναφέραμε, δεν είναι εύκολη. Κάθε άλλο.