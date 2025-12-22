«Έγραψε» ξανά ιστορία ο Λεμπρόν: Γηραιότερος παίκτης με 30+ πόντους

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε μία τρομερή εμφάνιση απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς και «έγραψε» για ακόμη μία φορά ιστορία στο ΝΒΑ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς με πέντε απουσίες (τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς ο Λούκα Ντόντσιτς) και γνώρισαν την ήττα με 103-88.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε μία τρομερή εμφάνιση με 36 πόντους (season-high), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Μάλιστα, έτσι «έγραψε» ξανά ιστορία στον «μαγικό κόσμο».

Πιο συγκεκριμένα, ξεπέρασε τον Ντιρκ Νοβίτσικι (40 χρονών και 294 ημερών) και σε ηλικία 40 ετών και 355 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει 30+ πόντους σε μία αναμέτρηση.