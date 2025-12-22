«Έγραψε» ξανά ιστορία ο Λεμπρόν: Γηραιότερος παίκτης με 30+ πόντους

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς με πέντε απουσίες (τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς ο Λούκα Ντόντσιτς) και γνώρισαν την ήττα με 103-88.
Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε μία τρομερή εμφάνιση με 36 πόντους (season-high), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Μάλιστα, έτσι «έγραψε» ξανά ιστορία στον «μαγικό κόσμο».
Πιο συγκεκριμένα, ξεπέρασε τον Ντιρκ Νοβίτσικι (40 χρονών και 294 ημερών) και σε ηλικία 40 ετών και 355 ημερών έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει 30+ πόντους σε μία αναμέτρηση.