Χολμς: «Ενθουσιασμένος που επέστρεψα» (vid)

Ο Ρισόν Χολμς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρήθηκε στο «Telekom Center Athens» με τον Ηρακλή, με οπαδούς και τον δύο ομάδων να δίνουν το «παρών». Το «τριφύλλι» πήρε τελικά τη νίκη με 97-82, με τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Αμερικανός σέντερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και τόνισε την χαρά του που πάτησε ξανά το glass floor.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο παρκέ. Το περίμενα καιρό. Νιώθω πως ήταν εκνευριστικό το διάστημα (σ.σ της απουσίας του). Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα, που βγαίνω στο παρκέ και προσπαθώ να πάρω τη νίκη, να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και να παίξει καλά».

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