Χέρμπερτ για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς: «Στενάχωρη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ μίλησε για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν, τονίζοντας πως είναι στενάχωρη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Μπάγερν Μονάχου αντιμετώπισε στην «Belgrade Arena» την Παρτιζάν για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο λόγω της κατάστασης στον σερβικό σύλλογο με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι οπαδοί πήγαν στο γήπεδο με φωτογραφίες και πανό του θρυλικού προπονητή και γιούχαραν την ομάδα τους, παρά τη νίκη με 92-85.

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ μίλησε για την αποχώρηση του «Ζοτς» και τόνισε πως ο Σέρβος έχει αποτελέσει παράδειγμα για πολλούς προπονητές. Ακόμη, υπογράμμισε πως πρόκειται για μία στενάχωρη κατάσταση όχι μόνο για την Παρτιζάν αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Του έγραψα πριν λίγες μέρες. Προσωπικά, πιστεύω πως ο Ζέλικο είναι παράδειγμα για πολλούς προπονητές και πολλούς ανθρώπους. Είναι στενάχωρη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι στενάχωρο να βλέπεις τους Ομπράντοβιτς και Μεσίνα να φεύγουν την ίδια εβδομάδα» ανέφερε ο κόουτς.