Η συνάντηση του Ομπράντοβιτς στην Αθήνα πριν την μεγάλη απόφαση αποχώρησης από την Παρτιζάν

Η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN έκανε αποκάλυψη για τα δύο πρόσωπα που συνάντησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πριν πάρει την μεγάλη απόφαση της αποχώρησης από την Παρτιζάν.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου, ο «Ζοτς» μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου δεν επέστρεψε στην Σερβία αλλά έμεινε στην Αθήνα.

Ο πολύπειρος προπονητής, μάλιστα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο θρυλικές μορφές που αγωνίστηκαν στον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο «Ζοτς», το βράδυ της Τετάρτης, κάλεσε τόσο τον Διαμαντίδη, όσο και τον Γιασικεβίτσιους, που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα, για να συναντηθούν στο Κολωνάκι και να κάνουν μια συζήτηση.

Έτσι την ημέρα της συνάντησης του Ομπράντοβιτς με Διαμαντίδη-Γιασικεβίτσιους, που φυσικά δεν αρνήθηκαν την πρόσκληση του πρώην προπονητή τους, ο «Ζοτς» έριξε την «βόμβα» αποχώρησης από την Παρτιζάν...