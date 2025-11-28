Πρόστιμο της Euroleague στην Παρτιζάν και μερικό κλείσιμο της εξέδρας

Η Παρτιζάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 40.000 ευρώ και κλείσιμο μέρος της εξέδρας για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Πρόστιμο και στον Σίλβεν Φρανσίσκο για δηλώσεις του κατά της διαιτησίας για την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις κόντρα στη Ρεάλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Παρτιζάν Βελιγραδίου τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 40.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για πολλαπλά περιστατικά που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτιζάν – Φενερμπαχτσε, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.στ) και 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1.στ).

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».