Πρόστιμο της Euroleague στην Παρτιζάν και μερικό κλείσιμο της εξέδρας

Πρόστιμο και στον Σίλβεν Φρανσίσκο για δηλώσεις του κατά της διαιτησίας για την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις κόντρα στη Ρεάλ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Παρτιζάν Βελιγραδίου τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 40.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για πολλαπλά περιστατικά που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτιζάν – Φενερμπαχτσε, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.στ) και 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1.στ).
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ, για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».