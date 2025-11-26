Κοκόσκοφ: «Πρέπει να παίξεις 40 λεπτά καλού μπάσκετ για να κερδίσεις τη Μονακό»

Ο Ίγκορ Κοκόσκοφ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Εφές κόντρα στη Μονακό για την 13η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα πράγματα που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Μονακό είναι μια ομάδα με πολλούς έμπειρους παίκτες και παίζει καλά στην έδρα της στην Euroleague. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες τους αντιμετωπίζουμε, πρέπει να ανασυνταχθούμε. Νιώθουμε λίγο κουρασμένοι, αλλά δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα ίδια προβλήματα που έχουμε.

Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουν μια συνέχεια με τον ίδιο προπονητή και πολλούς παίκτες από πέρυσι. Όπως είπα, παίζουν πολύ καλά στην έδρα τους. Και εμείς επικεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, προσπαθώντας να βρούμε φρέσκα πόδια και ενέργεια.

Θα είμαστε προετοιμασμένοι. Όλοι ερχόμαστε για να παλέψουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να νικήσουμε αυτήν την ομάδα. Πρέπει πραγματικά να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ μας για τέσσερα δεκάλεπτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να παίξεις μόνο το πρώτο δεκάλεπτο ή το πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να παίξεις 40 λεπτά καλού μπάσκετ για να κερδίσεις στο Μονακό».