Mε σούπερ Τζιβελέκα πέρασε από το Αιγάλεω η Δάφνη

Η Δάφνη πέρασε από το Αιγάλεω επικρατώντας με 79-64, πανηγυρίζοντας το πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα. Φοβερή εμφάνιση από το δίδυμο Τζιβελέκα (22π.) - Φιλιππάκο (21π.)

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η Δάφνη επικράτησε του Αιγάλεω εκτός έδρας με 79-64. Οι φιλοξενούμενοι με το πρώτο τους διπλό στη σεζόν έφτασαν τις τρεις νίκες, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα συγκατοικώντας στην τελευταία θέση με τα Τρίκαλα Basket.

Αιγάλεω-Δάφνη 64-79

Διαιτητές: Πολάτογλου-Τσολάκος-Σκαλτσής (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 18-19, 31-34, 47-61, 64-79

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Σάρκεϊ 16 (1), Έλμορ 18, Βέλκος, Μαντίκος, Λάμπρου, Κουστένης 6 (1), Δεϊμέζης 4, Ζαραϊδώνης 13 (1), Πρίφτης 7 (1)

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (1), Τζιβελέκας 22 (4), Δημητρακόπουλος 4, Τοπάλι, Καράμπουλας, Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 11 (1), Φιλιππάκος 21 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 6 (1), Ρεγκούτας

Αναλυτικά η 9η αγωνιστική (22-24/11)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90)

Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68

Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87

Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82

Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77

Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-70

Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου 83-73

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Αιγάλεω-Δάφνη 64-79

Η επόμενη αγωνιστική (10η)

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλα

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons