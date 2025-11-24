Mε σούπερ Τζιβελέκα πέρασε από το Αιγάλεω η Δάφνη

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η Δάφνη επικράτησε του Αιγάλεω εκτός έδρας με 79-64. Οι φιλοξενούμενοι με το πρώτο τους διπλό στη σεζόν έφτασαν τις τρεις νίκες, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα συγκατοικώντας στην τελευταία θέση με τα Τρίκαλα Basket.
Αιγάλεω-Δάφνη 64-79
Διαιτητές: Πολάτογλου-Τσολάκος-Σκαλτσής (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 18-19, 31-34, 47-61, 64-79
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Σάρκεϊ 16 (1), Έλμορ 18, Βέλκος, Μαντίκος, Λάμπρου, Κουστένης 6 (1), Δεϊμέζης 4, Ζαραϊδώνης 13 (1), Πρίφτης 7 (1)
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (1), Τζιβελέκας 22 (4), Δημητρακόπουλος 4, Τοπάλι, Καράμπουλας, Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 11 (1), Φιλιππάκος 21 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 6 (1), Ρεγκούτας
Αναλυτικά η 9η αγωνιστική (22-24/11)
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90)
Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68
Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87
Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82
Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77
Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-70
Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου 83-73
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Αιγάλεω-Δάφνη 64-79
Η επόμενη αγωνιστική (10η)
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλα
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons