Δυσκολεύτηκε αλλά πέρασε από τα Κανάρια Νησιά η Μπαρτσελόνα

Με όπλο την άμυνα της η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Γκραν Κανάρια (72-61) εκτός έδρας με τον Πασκουάλ να σημειώνει την πρώτη του στη νέα του θητεία στους «Μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε στα Κανάρια Νησιά, ωστόσο βρήκε τον τρόπο με όπλο την άμυνα της να φύγει με το διπλό από μια δύσκολη έδρα, επικρατώντας με 72-61 με τον Πασκουάλ να σημειώνει την πρώτη του νίκη στη νέα του θητεία με την ισπανική ομάδα.

Πλέον οι «Μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στο 4-4 και «πάτησαν» στην πρώτη 8άδα της ACB, με την ομάδα του Γιάκα Λάκοβιτς να πέφτει στο 3-5.

Για τους νικητές ο Λαπροβίτολα ξεχώρισε με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ, με τον Τόκο Σενγκέλια να συμπληρώνει επίσης 14 πόντους 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία από τον Πάντερ με 13 πόντους.

Από την άλλη πλευρά για την Γκραν Κανάρια ξεχώρισε ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα, Μάικ Τόμπι με 16 πόντους και 9 ριμπαουντ, με τον άλλοτε άσο της ΑΕΚ Μπράιαν Ανγκόλα να συμληρώνει 7 πόντους.