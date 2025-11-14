Σεβασμός και εκτίμηση στους «veterans», την ώρα που απέναντι πληρώνουν ακριβά το «έγκλημα»…

Ένας όρος παρεξηγημένος στην Ευρώπη, δοξάζεται στις ΗΠΑ και στο κορυφαίο μπάσκετ του πλανήτη, με τους Σλούκα και Φαρίντ να αποδεικνύουν το γιατί έχουν εκείνοι δίκιο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ, αν καθίσετε να ακούσετε την ιστορία τους σίγουρα θα μάθετε για κάποιον «veteran» που τους βοήθησε. Έναν παίκτη αρκετά πάνω απ’ τα 30, ο οποίος πέρα από το ταλέντο, έχει την εμπειρία, τη γνώση των καταστάσεων και την ικανότητα να ανταποκριθεί σε κάθε τομέα που χρειάζεται μια ομάδα.

Όχι μόνο στο παρκέ, όχι μόνο στο να πάρει τη σωστή απόφαση. Αλλά κυριολεκτικά να γίνει εκείνος που θα δείξει το δρόμο σε όλους. Θα βγει μπροστά στα δύσκολα και θα πάει το πλοίο στο λιμάνι με ασφάλεια, ξεπερνώντας κάθε φουρτούνα.

Στην Ευρώπη αυτές τις έννοιες τις έχουμε παρεξηγημένες. «Ξινίζουμε» μόλις οι παίκτες ξεπερνούν τα 31-32 χρόνια. Θεωρούμε πως δεν έχουν πλέον κάτι άλλο να δώσουν. Αυτό που στις ΗΠΑ θεωρείται κάτι σπουδαίο, η ύπαρξη των «veterans» για να οδηγήσουν εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, εδώ χαρακτηρίζεται ακόμη και από προπονητές ως «βάρος».

Η εβδομάδα που μας πέρασε στην Euroleague, έδειξε το γιατί οι Αμερικανοί είναι σωστοί. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλέον δύο παίκτες σε αυτή την ηλικιακή κλίμακα. Των «veterans». Ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας, τον Γενάρη θα κλείσει τα 36. Χωρίς υπερβολή, αποδίδει ίσως το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Άλλωστε από τα 33 και μετά, έχει κάνει απίστευτο ρεκόρ σε τελικό Euroleague, έχει την καλύτερη αναλογία ασίστ-λαθών που είχε ποτέ. Απλά συγκλονιστικός.

Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι κυρίως η νοοτροπία που έδειξε σε όλη την ομάδα. Τη στιγμή που την είχε πάρει για τα καλά η κάτω βόλτα και πήγαινε για 40άρα στο Βελιγράδι, παίζοντας χωρίς σέντερ. Μόνος του, γυάλισε το μάτι του και έκανε τα δικά του. Πανηγύριζε επειδή μείωνε, για να δείξει σε όλους το πάθος, το πνεύμα μαχητή που πρέπει να έχουν πάντα. Να μην τα παρατάνε και να επιδεικνύουν πάντα σεβασμό στη φανέλα που φορούν, σε αυτό που κάνουν, στους εαυτούς τους.

Όταν το κάνει ο Σλούκας, δε γίνεται να μην ακολουθήσουν οι πάντες. Τον σέβονται όλοι, τον αναγνωρίζουν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Οι δηλώσεις του μετά από εκείνο το ματς, περιελάμβαναν υπόσχεση για τον Παναθηναϊκό που θα επιστρέψει. Από τότε τρία «διπλά». Ένα στο Περιστέρι για την GBL και τα δύο σερί σε Παρίσι (η Παρί δύο μέρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού εκεί, νίκησε την Βαλένθια που είχε ίδιες νίκες με το «τριφύλλι» μέχρι και την 10η αγωνιστική) και Μαδρίτη για Euroleague.

Με χαμηλότερες προσδοκίες, προστέθηκε και ένας δεύτερος «veteran». Ο Κένεθ Φαρίντ. Αυτός ο τύπος με το χαμόγελο και την τεράστια καριέρα, πάτησε αεροδρόμιο και είπε «ήρθα, να περιμένετε να δείτε τον Manimal». Ο Αμερικανός που σε λίγες μέρες κλείνει τα 36, την επόμενη ταξίδεψε για το Παρίσι και τη μεθεπόμενη αγωνίστηκε. Το τι έκανε γνωστό…

Η ενέργειά του, το παράδειγμα που έδωσε σε όλους από την πρώτη του φάση που έπαιξε άμυνα και επίθεση χωρίς παπούτσι με κίνδυνο να τραυματιστεί, ήταν ατόφια θετική ενέργεια. Η σύνδεση με τους συμπαίκτες του, η γνώση του πώς θα βοηθήσει την ομάδα ψυχολογικά και αγωνιστικά, είναι για σεμινάριο. Και είναι ζήτημα με τα τόσα ταξίδια και την ταχύτητα όσων έχουν γίνει, αν έχει ξεπεράσει το τζετ λαγκ.

Διόλου τυχαίο πως οι πάντες επισημαίνουν πέρα απ’ το μπασκετικό του παρελθόν, τον άψογο χαρακτήρα του και τον αυθορμητισμό του. Κι όλα αυτά ενώ οι φίλαθλοι σκέφτηκαν μετά την Παρί πως τώρα δε θα πάει καλά κόντρα στον Ταβάρες. Μόνο που ο Φαρίντ στην πορεία του έχει αντιμετωπίσει παίκτες που δεν… βλέπουν τον σέντερ της Ρεάλ. Πήρε λοιπόν και τον Ταβάρε και τον Λεν και τους έκανε να μοιάζουν με παιδάκια που στραβομουτσουνιάζουν επειδή δεν ξέρουν τι να κάνουν απέναντί του.

Το μπάσκετ, είναι ψυχή, θέληση, σωστή ζωή και σωστή νοοτροπία. Το ταλέντο έρχεται πιο πίσω και ειδικά όταν υπάρχει τότε κάνει τη διαφορά. Δεν είναι ταυτότητα και αριθμοί. Σλούκας και Φαρίντ, με διαφορετικές συνθήκες και δεδομένα ο καθένας, το απέδειξαν με τρόπο απίστευτο.

Οι «veterans» έχουν τεράστια αξία. Δεν είναι «βάρος». Ίσως λοιπόν να κάνει καλά και ο Ολυμπιακός που ακούγεται πως ασχολείται με παίκτες όπως ο Μιλς και ο Ντε Κολό (37 και 38 ετών αντίστοιχα). Αναγνωρίζοντας το «έγκλημα» που έκανε όταν άφησε τον Σλούκα να φύγει, γιατί τον είχαν… πάρει τα χρόνια στα 33 του.