Η «Adidas Arena» γέμισε για τη «μάχη» της τρίτης καλύτερης επίθεσης ενάντια στη δεύτερη, όμως στην αρχή οι «πορτοκαλί» άμυνα κατάφερε να περάσει... χαλινάρι στους Παριζιάνους. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 7-2 στο 3', ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενεργοποίησε τον Μουρ και μέσα σε τέσσερα λεπτά το σκορ γύρισε... τούμπα, σε 9-10. Ο Ιφί είχε μπλοκαριστεί εξαρχής, οι σκόρερ εναλλάσσονταν εκατέρωθεν και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 15-14 από τον Σακό.
Η Βαλένθια ήταν καταιγιστική στη δεύτερη περίοδο με 33 πόντους, ενώ η Παρί «έσπασε» τα στεφάνια από τα 6,75μ, μένοντας στα δυο τρίποντα σε 20 λεπτά! Το καλάθι του Φαγέ για το 19-17 ήταν το τελευταίο προβάδισμα για την ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι, καθώς οι Μοντέρο, Τόμπσον, Κι και Μουρ οδήγησαν τους «πορτοκαλί» στο +10 (21-31) στα μισά του δεκαλέπτου. Ο Ιφί με τον Αγιαγί μείωσαν προσωρινά στους έξι (30-36, 17'), διότι οι Μπαντιό, Ρίβερς και το νέο τρίποντο του Τόμπσον έκλεισαν υπέρ τους το ημίχρονο στο 37-49.
Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, το σκηνικό άλλαξε. Οι Παριζιάνοι έπαιξαν άμυνα, βρήκαν λύσεις στη ζώνη της ισπανικής ομάδας και έπρεπε να προσέξουν τα φάουλ. Αρχικά, ο Μουρ ανέβασε τη διαφορά στο +15 (37-52), όμως ο Ιφί με τον Χομς έτρεξαν ένα σερί 9-0, μειώνοντας σε 46-52 στο 23'. Απάντηση με 0-9 από τους Τέιλορ, Σίμα και Τόμπσον για το 46-61 μέσα σε ένα λεπτό! Ο Γουίλις «ξεκόλλησε» την Παρί για το 55-62, έγινε ο πρώτος διψήφιος και με νέο τρίποντο έφερε το ματς στο -4 (60-64) στο 28'. Οι Τέιλορ και Μουρ έδωσαν «ανάσες» στους φιλοξενούμενους και ο Εμπάιγ έκλεισε την περίοδο στο 67-71.
Η Παρί είχε επιστρέψει στο ματς και το τελευταίο δεκάλεπτο προμήνυε ένα ντέρμπι για γερά... νεύρα! Το τρίποντο του Ερέρα έφερε το παιχνίδι στο 72-75 στο 32' και ακόμα ένα του Χομς στο 79-81 στο 36'. Σερί 0-5 από τους Τέιλορ και Ρίβερς για το 79-86 με 2:59 για τη λήξη, όμως οι παίκτες του Φρανσέσκο Ταμπελίνι είχαν «ζεσταθεί» από τα 6,75μ., δεν πτοήθηκαν από την αποβολή του Ρόμπινσον με 5 φάουλ και έτρεξαν ένα «μαγικό» 11-0 για να επικρατήσουν με 90-86! Ο Μόργκαν ήταν το «κλειδί», ο Ιφί βρήκε τρίποντο στο κρίσιμο σημείο για το 87-86 (39') και ο Ερέρα «σφράγισε» μια σπουδαία ανατροπή και νίκη!
Την ερχόμενη εβδομάδα (21/11), η Παρί θα επισκεφτεί τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21:15), ενώ η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (22:00) για τη 12η αγωνιστική.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-49, 67-71, 90-86
