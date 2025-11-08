Οδοστρωτήρας Γιάνναρος: Πήρε παραμάζωμα τους Μπουλς

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με ακόμη μια μυθική εμφάνιση οδήγησε τους Μπακς σε επιβλητική νίκη στο ντέρμπι με τους Σικάγο Μπουλς (126-110)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ξανά αριθμούς για MVP, έχοντας 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής με 15/29 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές.

Τα «Ελάφια» δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση επιτρέποντας στους Μπουλς να προηγηθούν με 23-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια οι Μπακς ισορρόπησαν και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 53-52.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα «Ελάφια» αφήνιασαν και κυριάρχησαν απέναντι στους «Ταύρους», φτάνοντας στο φινάλε να πανηγυρίσουν με άνεση τη νίκη, που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 6-3, με τους Μπουλς να πέφτουν στο 6-2.

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πολύ καλό ματς για τους Μπακς έκανε και ο Μάιλς Τέρνερ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Μάτας Μπουζέλις με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης