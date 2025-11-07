Πονάει ο Λεσόρ, επανεκτιμάται η επιστροφή του - Σκέψεις και για 2ο σέντερ!

Νέα δεδομένα στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος λίγες μέρες πριν μπει στην ομαδική προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και μετά τη μαγνητική επανεκτιμάται η επιστροφή του και μαζί η (πιθανώς διπλή) μεταγραφική ενίσχυση.

Δυσάρεστα είναι τα νέα που αναβάλουν το μεγάλο come back του Λεσόρ. Ενώ όλα πήγαιναν κατ´ ευχήν για τον άσο του τριφυλλιού και είχε ανεβάσει ένταση στις προπονήσεις έχοντας ως μεγάλο στόχο το παιχνίδι της 16ης Νοεμβρίου με τον Άρη, τις τελευταίες ημέρες ένιωσε ενοχλήσεις και υποβλήθηκε σε μαγνητική.

Τα αποτελέσματα οδηγούν σε δεύτερες εκτιμήσεις από τους γιατρούς.

Κι αυτό φυσικά σε επανεκτίμηση της επιστροφής του που σίγουρα πια δεν θα είναι στον στόχο που είχε τεθεί από τον ίδιο και το ιατρικό τιμ.

Ο Λεσόρ τις τελευταίες 3-4 ημέρες ένιωθε πόνους και πλέον θα πρέπει να υπάρξει νέα ενημέρωση από τους γιατρούς για την οριστική αποκατάσταση του τραυματισμού.

Μια εξέλιξη που προκάλεσε τεράστια απογοήτευση και στον ίδιο αλλά και στον Παναθηναϊκό καθώς άπαντες εντός ομάδας ήταν έτοιμοι να ακούσουν ευχάριστα νέα και να δουν τον 30χρονο σέντερ μαζί τους μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πιθανή και η ενίσχυση με δεύτερο σέντερ!

Η απόφαση του ιατρικού τιμ που θα οριοθετήσει νέες ημερομηνίες θα επηρεάσει σίγουρα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι όλοι είχαν υπόψιν ότι ο Λεσόρ θα γυρίσει στις αρχές Νοεμβρίου, όλοι έκαναν υπομονή και περίμεναν τον Λεσόρ δίπλα σε Χολμς, Γιούρτσεβεν, ωστόσο τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να βγάλουν στην αγορά τον επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης και για δεύτερο σέντερ.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως τις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, είναι πιθανό να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το θέμα του Λεσόρ καθώς όλοι είναι σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας να διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα μετά την επανεκτίμηση της κατάστασης του Γάλλου.

Στον Παναθηναϊκό πάντως δεν θέλουν επ ουδενί να πιέσουν τον Λεσόρ και με κάθε κόστος α) θα κινηθούν στην αγορά με δυναμικό τρόπο β) δεν πρόκειται να πιέσουν τον αθλητή και θα περιμένουν πότε θα επιστρέψει σε απολύτως υγιή κατάσταση και χωρίς το παραμικρό ρίσκο.