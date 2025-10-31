Οριστικά με Σιάο το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει δια ζώσης το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Nick Galis Hall.

Παρουσία Ρίτσαρντ Σιάο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Basket League (1/11-18:15).

Ο Μαλαισιανός επιχειρηματίας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του αγώνα, ενώ είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσει την Κυριακή για τις ΗΠΑ (2/11).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Σιάο στο «Παλέ», καθώς δεν αποκλείεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος.

Παράλληλα, ο ίδιος αναμένεται να έχει συζητήσεις με τα μέλη της διοίκησης και τον τζένεραλ μάνατζερ, Νίκο Ζήση, τόσο για την τρέχουσα πορεία της ομάδας όσο και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.