Η Ντουμπάι πήρε διψήφια διαφορά στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου (40-50), ωστόσο η Βαλένθια βρήκες τις λύσεις με τον Μουρ και πήρε σπουδαία νίκη με 80-78. Άστοχοι στο φινάλε Μπέικον και Μπερτάνς.

H Βαλένθια είχε το κοκαλάκι της «νυχτερίδας»: Η ισπανική ομάδα μπορεί να βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου (40-50), ωστόσο έδειξε σφυγμό, βρήκε λύσεις με τον Μουρ στο φινάλε και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Ντουμπάι (80-78).

Το σύνολο του Μαρτίνεθ με τη νίλκη ανέβηκε στο 5-3 και παραμένει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ από την αντίπερα όχθη η ομάδα από τα ΗΑΕ έπεσε στο 3-5.

Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν ο κορυφαίος του παρκέ για την Βαλένθια, με τον Αμερικανό να μετρά 19 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τον Μπαντιό να συμπληρώνει 12 πόντους. Διψήφιος και ο καθοριστικός στο φινάλε Μουρ με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Έλις με 18 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, με τον Πετρούσεφ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό με 17 πόντους και 4 κλεψίματα. Ωραίος...αλλά μοιραίος στο τέλος ο Μπείκον (10π.)

Ανταγωνιστική η Ντουμπάι, απάντησε με σερί η Βαλένθια για το πριοβάδισμα

H Βαλένθια με το «καλημέρα» μπήκε ζεστή από το τρίποντο, με τους Μοντέρο και Ρίβερς να γράφουν το 6-0 στο πρώτο λεπτό. Πετρούσεφ και Μπέικον έδωσαν σκορ για την Ντουμπάι, η οποία πήρε τα ηνία με τρίποντο του Μακίνλεϊ Ράιτ (9-10 στο 5’). Η ομάδα των ΗΑΕ επέβαλε τον ρυθμό της, ο Πετρούσεφ έδινε ενέργεια στην άμυνα (3κλ.) και σκόραρε μπροστά για το +7 των φιλοξενούμενων (9-16 στο 7’). Ο Κοστέλο μπήκε στην εξίσωση τους ματς με τρίποντο και ο Τόμπσον βρήκε σκορ από συνεχόμενα λέι-απ για το 14-18 στο 8’. Οι «νυχτερίδες» ανέβασαν την πίεση τους στην άμυνα και με επιμέρους 9-2 σε 2’ έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (23-20) με τρίποντο του Μουρ.

Κυριάρχησε στο ζωγραφιστό η Ντουμπάι και έφερε… τούμπα το ματς

Πετρούσεφ και Μπέρτανς με 6-0 σερί έδωσαν αέρα 3π. (23-26) στην Ντουμπάι το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Λετονό άσο να είναι «ζεστός» από τα 6.75μ. (2/2τρ. 25-29). Η Βαλένθια απάντησε άμεσα με 5-0 σερί για το 30-29, με τον Τόμπσον να κάνει ένα κάρφωμα βγαλμένο από το ΝΒΑ για το 32-31 στο 15’. Η ομάδα του Γκόλεματς βρήκε σκορ μέσα από την ρακέτα (34-37 στο 16’), με την Ντουμπάι να παραμένει ανταγωνιστική σε ένα παιχνίδι με φρενήρη ρυθμό. Ο Καμπενγκέλε κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (6π. 6ρ.), με την ομάδα από τα ΗΑΕ να διατηρεί το προβάδισμα της στο φινάλε του ημιχρόνου (38-41).

Διατήρησε το προβάδισμα της η Ντουμπάι, παρά την πίεση της Βαλένθια

Με συνταγή πρώτου ημιχρόνου μπήκε στο δεύτερο μέρος η Ντουμπάι, με τους Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ να «χτυπούν» μέσα από την ρακέτα για το +8 (38-45). Ο Μακίνλεϊ Ράιτ έστειλε γα πρώτη φορά την διαφορά για την ομάδα του σε διψήφια επίπεδα (+10, 40-50 στο 22’), με τους φιλοξενούμενους να έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους. Η Βαλένθια έσφιξε την άμυνα της, ο Κοστέλο μείωσε στο -5 με τρίποντο (50-55 στο 25’), με τον Μουρ να φέρνει την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου (54-57 στο 27’). Ο Άντερσον με τρίποντο από την γωνία έγραψε το 56-62, με την Ντουμπάι να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (60-64).

Ανέβασε την ένταση της η Βαλένθια, άστοχος στο φινάλε ο Μπέικον

Τέιλορ και Μπαντιό μείωσαν σε απόσταση ενός καλαθιού στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου (65-67), με τον Έλις να γράφει το 65-70, την ώρα που ο Αμερικανός πραγματοποιούσε φοβερό ντεμπούτο στην Euroleague (16π.). Ο Τέιλορ με 5 προσωπικούς πόντους έφερε το ματς σε ισορροπία (70-70 στο 34'), ενώ ο Μοντέρο με 2/2β. έβαλε μπροστά τις «νυχτερίδες» (72-70). Μπέικον και Μουρ διαμόρφωσαν το 74-73 στο 35', με τον Τέιλορ να δίνει αέρα ενός τριπόντου (76-74 στο 38'). O Mπέικον ισοφάρισε σε 76-76 με τρίποντο από τα 9 μέτρα, με τον Μουρ να γράφει το 78-76 με λει-απ ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ο Μακίνλεϊ Ράιτ ισοφάρισε με δύσκολο σουτ (78-78), την ώρα που ο Μουρ «χτύπησε» πάλι μέσα από την ρακέτα για το 80-78 με 20'' να μένουν για το φινάλε. Ο Μπέικον πήρε την ευθύνη, με τον Αμερικανό να παίρνει κακή προσπάθεια στο φινάλε και την Βαλένθια να παίρνει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 38-41, 60-64, 80-78.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης