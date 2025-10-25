Σιγάλας: «Όταν τα πρώτα μας βιολιά δεν εμφανίζονται στο παρκέ, θα βλέπουν τον πάγκο»

Με συγκεκριμένους παίκτες της ομάδας του τα έβαλε ο Γιώργος Σιγάλας μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Ηρακλή ανέφερε: «Όταν τα πρώτα μας βιολιά δεν εμφανίζονται εδώ και αρκετό καιρό, θα βλέπουν τον πάγκο. Είναι απλό. Δεν μπορώ να κάνω μαγικά, ούτε τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ανάλυση του αγώνα, να βοηθήσω τους παίκτες μου και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε».

Για την επιμονή του Ηρακλή στα τρίποντα: «Το να υπάρχει καλύτερη επιλογή και να μην την παίρνουμε είναι θέμα παίκτη. Οι παίκτες αξίζουν πολλά περισσότερα και αυτό προσπαθώ να τους περάσω. Την πραγματικότητα τη διαμορφώνεις εσύ ο ίδιος. Όταν έχω δύο επιλογές και διαλέγω πάντα τη λάθος, αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα. Όταν σουτάρω… πέναλτι χωρίς τέρμα και ο άλλος τα βάζει με τέρμα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας. Αυτό συνέβη και σήμερα. Το εύκολο δεν υπήρχε σήμερα για μας παρόλο που το δημιουργήσαμε. Τέλος, προχωράμε».