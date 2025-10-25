Elite League: Υποδέχεται τον Παπάγου το Λαύριο - Στον Βόλο ο Πρωτέας Βούλας

Επτά παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο (25/10) για την 4η αγωνιστική της Elite League.

H NE Μεγαρίδος θα υποδεχθεί τους Μαχητές Πειραματικό, ενώ η Δάφνη θα κοντραριστεί με τον ΓΣ Σοφάδων. Το Ψυχικό θα φιλοξενήσει τον ΑΓ Χαλκίδας και η Δόξα Λευκάδας τα Τρίκαλα.

Ακόμη, η Νίκη Βόλου θα αναμετρηθεί με τον Πρωτέα Βούλας και ο Πανερυθραϊκός με το Αιγάλεω. Τέλος, το Λαύριο θα αντιμετωπίσει στην έδρα του τον ΑΣ Παπάγου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνης - ΓΣ Σοφάδων

17:00 Ψυχικό - ΑΓΕ Χαλκίδας

17:00 Δόξα Λευκάδας - Τρίκαλα

17:00 Νίκη Βόλου - Πρωτέας Βούλας

17:00 Πανερυθραϊκός - Αιγάλεω

17:00 Λαύριο - Παπάγου