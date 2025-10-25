Elite League: Υποδέχεται τον Παπάγου το Λαύριο - Στον Βόλο ο Πρωτέας Βούλας

H NE Μεγαρίδος θα υποδεχθεί τους Μαχητές Πειραματικό, ενώ η Δάφνη θα κοντραριστεί με τον ΓΣ Σοφάδων. Το Ψυχικό θα φιλοξενήσει τον ΑΓ Χαλκίδας και η Δόξα Λευκάδας τα Τρίκαλα.
Ακόμη, η Νίκη Βόλου θα αναμετρηθεί με τον Πρωτέα Βούλας και ο Πανερυθραϊκός με το Αιγάλεω. Τέλος, το Λαύριο θα αντιμετωπίσει στην έδρα του τον ΑΣ Παπάγου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος - Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνης - ΓΣ Σοφάδων
17:00 Ψυχικό - ΑΓΕ Χαλκίδας
17:00 Δόξα Λευκάδας - Τρίκαλα
17:00 Νίκη Βόλου - Πρωτέας Βούλας
17:00 Πανερυθραϊκός - Αιγάλεω
17:00 Λαύριο - Παπάγου