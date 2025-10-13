Οσμάνι: «Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες της Εuroleague»

Ο Ερκάν Οσμάνι στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Εφές με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Εuroleague (14/10, 21:15) στάθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μπαίνουμε σε μια ακόμη εβδομάδα διπλών αγώνων στην Euroleague με έναν δύσκολο εκτός έδρας αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. Δυστυχώς, χάσαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια της Euroleague.

Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την κανονική σεζόν με τον υψηλότερο δυνατό ρυθμό, σύμφωνα με τους στόχους μας. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ισχυρότερες ομάδες της Εuroleague και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Τα εκτός έδρας παιχνίδια μας εναντίον τους είναι πάντα δύσκολα.

Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να παραμείνουμε ψύχραιμοι, ανεξάρτητα από το σκορ. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα τηρώντας το πλάνο παιχνιδιού μας».