Νέα ατυχία για τον Ερυθρό Αστέρα: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο Κάρτερ

Νέα ατυχία για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τάισον Κάρτερ νοσηλέυεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά τους Κάνααν, Μπολομπόι, Πλάβιτσιτς, Γκρέιχαμ, Ριβέρο και ο Τάισον Κάρτερ θα μείνει εκτός για άγνωστο χρονικό διάστημα, με τον Αμερικανο γκαρντ να νοσηλέυεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει ότι ο Tyson Carter νοσηλεύτηκε στο Βελιγράδι λόγω αναπνευστικών επιπλοκών.Οι λεπτομερείς έρευνες στις οποίες υποβάλλεται ο παίκτης μας βρίσκονται σε εξέλιξη και ο σύλλογος θα ανακοινώσει νέες, πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα τις επόμενες ημέρες.»