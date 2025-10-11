Λιμνιάτης: «Δείξαμε χαρακτήρα και λειτουργησαμε σαν μια οικογένεια»

Ο Γιώργος Λιμιάτης σε δηλώσεις του μετά την πρώτη νίκη του Προμηθέα στο πρωτάθλημα μίλησε για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του στα δύσκολα, τονίζοντας πως λειτούργησαν όλοι σαν μια οικογένεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα παιχνίδι που είχε το πρέπει, γιατί ήταν στην έδρας μας, ερχόμασταν από ένα παιχνίδι που χάσαμε στην Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή. Ήταν απέναντι σε μια ομάδα που είναι εξαιρετική, με πολύ καλούς παίκτες και καλή λειτουργεία. Επέστρεψαν και τα παιδιά του Αμαρουσίου που ήταν τραυματίες τόσο καιρό, ξένοι που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ μεγάλος. Ελέγξαμε το παιχνίδι, πήραμε κάποιες διαφορές όπως και το Μαρούσι, αλλά στο δεύτερο δείχναμε ότι το ελέγχουμε. Κάναμε κάποια λάθη φθηνά, δώσαμε την δυνατότητα στο Μαρούσι να επιστρέψει και να περάσει και μπροστά. Αυτό που μετρά είνα ο χαρακτήρας της ομάδας, γιατί το παιχνίδι είχε πολλά πάνω κάτω. Πιέσαμε, δείξαμε χαρακτήρα παίξαμε ομαδικά, λειτουργήσαμε σαν μια οικογένεια σαν μια ομάδα με χημεία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ'ολα»

Για το τι θα δούμε στην συνέχεια: «Σε πρώτη φάση θέλουμε να αποκτήσουμε χημεία. Η συνέπεια είναι ο πρωταρχικός στόχος για την ομάδα μας. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, πολλά νέα παιδιά. Σε κάθε παιχνίδι δίνεται η ευκαιρία σε κάποιο νέο παίκτη να δείξει πράγματα. Στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν ο Πλώτας, στο Super Cup ήταν ο Μπαζίνας και ο Πρέκας. Επομένως κάθε φορά θέλουμε να εντάσουμε τα νέα παιδία, γιατί το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη νεαρούς παίκτες και αυτή είναι η φιλοσοφία του συλλόγου»