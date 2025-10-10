ΔΕΑΒ: Mε κόσμο η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καρδίτσα

Η ΔΕΑΒ με ανακοίνωση της έριξε την ποινή της ΑΕΚ από δυο αγωνιστικές σε μία και πλέον η Ένωση θα αγωνιστεί με κόσμο κόντρα στην Καρδίτσα. Κεκλεισμένων των θυρών το ματς με τον Πανιώνιο (13:00, 12/10).

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Με την υπ’ αριθμό 29/2025 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής αιτήσεως της ΚΑΕ ΑΕΚ, μείωσε τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής των δύο (2) αθλητικών συναντήσεων, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει, που της είχε επιβληθεί με την υπ’ αριθμό 34/2025 Πράξη, για τον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ, που είχε διεξαχθεί στις 19/05/2025 στο γήπεδο SUNEL ARENA, για το Πρωτάθλημα Stoiximan Basket League, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 της ΕΣΑΚΕ,.σε μία (1) αθλητική συνάντηση, λόγω καταργήσεως της διατάξεως περί υποτροπής με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Την αποδοχή της «Αίτησης Θεραπείας» (περί μερικής ανακλήσεως της ποινής των 2 αγωνιστικών), που κατέθεσε η ΑΕΚ ΒC τις 19/09/2025, αποφάσισε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ).

Η ΔΕΑΒ εφαρμόζοντας το νέο νόμο περί κατάργησης της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.5224/2025 περί υποτροπής, αποφάσισε τη διεξαγωγή μίας (1) αθλητικής συνάντησης, χωρίς την παρουσία θεατών.

Η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει δηλαδή τον Πανιώνιο σε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών» την ερχόμενη Κυριακή (12/10/2025) στη SUNEL Arena, ενώ η αναμέτρηση με Καρδίτσα Ιαπωνική στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στη SUNEL Arena, θα διεξαχθεί κανονικά, παρουσία θεατών.