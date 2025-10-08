Κοκόσκοφ: «Δύσκολο το ματς με την Παρτιζάν, αλλά αυτή την στιγμή κοιτάμε την ομάδα μας»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές κόντρα στην Παρτιζάν για την 3η αγωνιστική της Euroleague (9/10, 21:30) στάθηκε στις δυσκολίες του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίζουμε σε ένα από τα πιο δύσκολα μέρη για να παίξει κανείς, την «Belgrade Arena». Έχουν ένα υπέροχο κοινό, σπουδαίους οπαδούς, είναι πραγματικά ένα δύσκολο μέρος για να παίξει κανείς.

Έχουν έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Έχουν ένα πλούσιο ρόστερ, πολλά νέα ονόματα και έχουν κάποια συνέχεια, γιατί κάποιοι παίκτες έμειναν από πέρυσι.

Ξέρουμε λοιπόν ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά η κύρια προσοχή μας παραμένει στους εαυτούς μας. Έχουμε παίξει μόνο τέσσερα παιχνίδια μαζί μέχρι στιγμής, οπότε είμαστε ακόμα μια πολύ νέα ομάδα.

Θα εξετάσουμε τις αναφορές, θα μελετήσουμε το σκάουτινγκ και φυσικά θα μιλήσουμε για την Παρτιζάν, αλλά η προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε το δικό μας παιχνίδι. Οπότε θα επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην ομάδα μας».