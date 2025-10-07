Σιγάλας: «Όλοι νιώθουν ισότιμοι στον Ηρακλή γιατί καταλαβαίνουν τους ρόλους τους»

Ο Ηρακλής κέρδισε με 90-79 τον Προμηθέα, σε αγώνα για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League, και ο προπονητής του «Γηραιού», Γιώργος Σιγάλας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την νίκη στην πρεμιέρα: «Το πιο σημαντικό είναι ότι ήρθε η νίκη με καλό μπάσκετ για πολλά λεπτά. Ήρθε σε μία ατμόσφαιρα που θεωρώ ότι οι φίλαθλοι μας παίρνουν καλό βαθμό σε φιλοξενία και ατμόσφαιρας. Ο Λιμνιάτης μου είπε ότι η ατμόσφαιρα ότι είναι καλή. Όλα κύλησαν καλά, το είχα πει το καλοκαίρι ότι η διοίκηση θέλει να αναπτυχθεί και να καλύψει τις “πληγές” του παρελθόντος. Με το που ανέλαβαν “νοικοκύρεψαν” την ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν γίνει επενδύσεις στην εικόνα του γηπέδου ώστε ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλή και όχι μόνο να απολαμβάνει τη διαδικασία. Ο Γιώργος Πανταζόπουλος “έτρεξε” πολλά πράγματα για την ομάδα με τη μεγάλη εμπειρία που κατέχει. Θα προσπαθήσουμε στο παρκέ για το καλύτερο δυνατό ώστε να υπάρχει συνέχεια. Όπως και να το κάνουμε, τα αποτελέσματα θα δημιουργήσουν μία καλή ή διαφορετική εικόνα, δε μπορούμε να κρυβόμαστε. Εύχομαι να λειτουργήσουν όλα καλά και στη συνέχεια».

Για το ντεμπούτο του στη GBL απέναντι στον φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Γιώργο Λιμνιάτη: «Ο Γιώργος Λιμνιάτης έχει περισσότερα “χιλιόμετρα ” προπονητικά από εμένα και έχει αποδείξει πολλά στο γήπεδο. Είναι φίλος αδερφικός και κουμπάρος μου. Έκανε δουλειά σε όλες τις ομάδες όπως το Περιστέρι. Έχει το υλικό για να καλύψει το πλάνο της διοίκησης του Προμηθέα με τους νεαρούς Έλληνες αθλητές και τους πολύ καλούς ξένους παίκτες που έχει. Μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην ομάδα με το ρόστερ που έχει. Υπάρχει μεθοδικότητα πάνω σε αυτό. Ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιήσεις έναν νεαρό παίκτη δεν είναι γνωστός σε πολλούς. Δεν πρέπει να το προσπερνάμε αυτό. Αρκετοί έχουν τη διάθεση και το ρίσκο, μην ξεχνάμε πως κρίνεται η θέση εργασίας του προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι είναι γνώστες της κατάστασης και διατεθειμένοι να ρισκάρουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι εάν υπήρχε η στήριξη της εκάστοτε διοίκησης και δεν υπήρχε το “φάγωμα” των προπονητών, θα ήταν πιο διαφορετικά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εάν θέλει κάποιος να με διαψεύσει ας βγει να το πει. Όλοι κοιτάζουμε και τη δουλειά μας, ζούμε από αυτό. Σε αυτό σιγά σιγά θα γινόμαστε καλύτεροι».

Για την εικόνα του «Ιβανωφείου»: «Το πρώτο πράγμα είναι η καθαριότητα του. Έχουν πεταχτεί πολλά. Ο επανασχεδιασμός, επίσης, με νέα καθίσματα, φωτισμό, πάγκους και άλλα. Όλα αυτά είναι κοστοβόρα. Η fan zone πήγε καλά και όλοι το διασκεδάζουν πριν και μετά το παιχνίδι. Γενικώς, ο Ηρακλής πολύ γρήγορα λειτουργεί σαν μία επαγγελματική ομάδα που βρίσκεται χρόνια στην κατηγορία, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της και με βάση πάντα την εικόνα των άλλων ομάδων. Κακά τα ψέματα, οι λοιπές ομάδες έχουν κάνει ένα παραπάνω βήμα σε οργάνωση και εικόνα. Τα γήπεδα έχουν γίνει πιο όμορφα. Όλο αυτό θα έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στο άθλημα μας. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και θα βλέπουμε καλύτερους παίκτες, πιο ωραίο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Για εμάς τους προπονητές θα είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά όλα αυτά είναι καλό για το μπάσκετ».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί (11/10) με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ: «Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι ο Ηρακλής με τους τέσσερις ανθρώπους της διοίκησης έκανε την αρχή για να “νοικοκυρέψει” έναν σύλλογο. Ακολούθησε ο Άρης. Βλέπω ότι βελτιώνονται οι ομάδες και εύχομαι για κάτι καλύτερο γιατί είμαι άνθρωπος του μπάσκετ. Η έλευση του επενδυτή του ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει μια διαφορετική δυναμική. Αυτό μόνο καλό είναι. Θα μιλάμε για “καθαρές” ομάδες και “νοικοκυρεμένες” που θα εστιάζουν και στον φίλαθλο, όπως έκαναν την αρχή οι δύο μεγάλες ομάδες. Παράλληλα οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης θα βλέπουν καλύτερους παίκτες και θα μπορούν να ονειρεύονται».

Για το ελληνικό στοιχείο του Ηρακλή: «Αυτός είναι ο δικός μου ο τρόπος. Σίγουρα υπάρχει μία ιεραρχία. Εάν κάτι πάει στραβά αυτό “γκρεμίζεται” σαν χάρτινο οικοδόμημα. Οι παίκτες πρέπει να νιώθουν σημαντικοί και είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να πρωταγωνιστήσουν. Έτσι είναι το δικό μου σκεπτικό. Οι παίκτες μου δείχνουν πως είναι ευχαριστημένοι, νιώθουν σημαντικοί και ικανοί να καλύψουν οποιοδήποτε κενό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα στην λειτουργία της ομάδας. Γιατί εάν ξαφνικά ζητήσεις από έναν παίκτη που τον έχεις στην άκρη και δεν τους έχεις τονώσει την ψυχολογία από την προετοιμασία δεν θα είναι έτοιμος για να ανταποκριθεί. Είναι και τεχνικά σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να απειλεί και να κοιτάζει το καλάθι. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ιεραρχία αλλά όλοι νιώθουν ισότιμοι στην ομάδα γιατί καταλαβαίνουν τον ρόλο τους, έτσι μου δείχνουν και έτσι το λέω σε εσάς».

Για το αν το καθαρό μυαλό είναι το «κλειδί» για τις νίκες: «Οι προπονητές αποφασίζουν κάποια πράγματα, σωστά ή λάθος θα φανούν στο γήπεδο. Εάν οι παίκτες δεν έχουν το καθαρό μυαλό για να λειτουργήσουν βάσει πλάνου που ορίζουν οι προπονητές, δεν θα μάθουμε ποτέ αν είναι σωστό το πλάνο γιατί δεν θα το έχουν κάνει και θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. “Μαγικά ραβδιά” δεν υπάρχουν όπως είπα. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Οι μεγάλες προσωπικότητες κάποια στιγμή αναλαμβάνουν την “μπαγκέτα” και έτσι δημιουργούνται οι μεγάλες ομάδες και αναδεικνύονται οι ηγέτες. Αυτό το έλεγα και ως παίκτης και ως προπονητής συνεχίζω να το λέω. Υπάρχει όμως μία βάση. Εάν δεν λειτουργήσει αυτή τότε θα έχεις πρόβλημα».

Για τον ανταγωνισμό της GBL: «Κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε κάτι καλό, κάτι ενδιαφέρον και “εκπλήξεις”. Για εμάς η νίκη αυτή είχε μία δόση “έκπληξης” απέναντι στον Προμηθέα που γνωρίζουμε το τεχνικό του επιτελείο. Το Περιστέρι επίσης είδαμε τί έκανε στον Πανιώνιο εκτός έδρας. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ομάδα, όλες έχουν τη δυναμική τους. Υπάρχουν νέα στοιχεία και το κυριότερο είναι ότι θα έχει ενδιαφέρον και δεν πρέπει να εστιάζουμε στις προβλέψεις. Σε όλα τα γήπεδα έχουν απομονωθεί οι κακές πράξεις που γινόντουσαν στο παρελθόν από οπαδούς».