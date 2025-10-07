Πανζουρλισμός με Λεμπρόν σε όλο τον κόσμο: Το επικρατέστερο σενάριο, οι ομοιότητες και η έκπληξη

Πανικός και αγωνία! Δύο λέξεις που θα συντροφεύσουν άπαντες μέχρι στις 19:00 και την ανακοίνωση της απόφασης για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς. Ποια θα είναι αυτή; Τι λένε τα αμερικανικά σενάρια;

Και ξαφνικά χαμός, αφού η αιφνιδιαστική ενημέρωση του «Βασιλιά» πως το απόγευμα της Τρίτης (7/10) θα ανακοινώσει τη μεγάλη απόφαση έχει επιφέρει πανζουρλισμό σε όλο τον κόσμο. Θα αποσυρθεί άμεσα; Ή θα προαναγγείλει το μεγάλο last dance του τη φετινή σεζόν;

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

«The decision of all decisions», ανέφερε ο Λεμπρόν Τζέιμς και όπως είναι φυσικό το μυαλό όλων πήγε στο φινάλε της μπασκετικής του καριέρας, που στα 40 του χρόνια θα μπει στην 23η σεζόν στο ΝΒΑ.

Αυτό όμως που μπέρδεψε άπαντες είναι το χάσταγκ «δεύτερη απόφαση», αφού η πρώτη θεωρείται η αποχώρησή του το 2010 από τους Καβαλίερς για τους Χιτ. Ένα σενάριο ωστόσο φυγής από τους Λέικερς στην παρούσα φάση δεν είναι το επικρατέστερο.

Που μπερδεύεται το πράγμα; Ο Λεμπρόν στο τρέιλερ εμφανίστηκε με το ίδιο πουκάμισο το οποίο φορούσε όταν ανακοίνωσε πριν από 15 χρόνια πως θα γίνει κάτοικος Μαϊάμι.

Ενώ λίγες, αλλά υπαρκτές, πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο ενός διαφημιστικού σποτ, με την ανακοίνωση χρονικά να συμπίπτει με εκείνη της έναρξης του Amazon Prime Day, με τον «King James» να έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφήμισή του πριν λίγους μήνες.

Μία σημαντική διαφορά είναι όμως πως λείπει το χάσταγκ #ad από την ανάρτηση, κάτι που κάνει σχεδόν πάντα ο «Βασιλιάς».

Τα γκάλοπ στα social media αναφορικά με την απόφαση του Λεμπρόν δίνουν και παίρνουν, αφού όλοι προσπαθούν να μαντέψουν ποια θα είναι αυτή. Last dance ή κάτι άλλο;

Πάμε και στο επικρατέστερο σενάριο. Ποιο είναι αυτό σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα; Να ανακοινώσει ο Λεμπρόν πως η σεζόν που έρχεται θα είναι η τελευταία της καριέρας του.

Θα είναι στους Λέικερς; Παίζει το σενάριο αποχώρησης κι επιστροφής στους Καβαλίερς για να κλείσει την καριέρα του; Οι φήμες είναι πολλές.

Τι είναι ικανές να κάνουν; Να εκτοξεύσουν αρχικά τις τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Λος Άντζελες με την τιμή εκκίνησης από τα 82 ευρώ να πηγαίνει στα 580! Ίσως ένα οιωνός της ανακοίνωσης...

Μία βόλτα στα social media πάντως είναι αρκετή για σενάρια, φήμες και... τρελές ιδέες. Η οριστική απόφαση θα ανακοινωθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε αγωνία...