Aγωνία για το μέλλον του «Βασιλιά»: Ο Λεμπρόν Τζέιμς προανήγγειλε την κρίσιμη απόφαση για την καριέρα του

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με ανάρτηση του στα social media αποκάλυψε πως ήρθε η ώρα για να πάρει την κρίσιμη απόφαση για το μέλλον της καριέρας του.

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς δίνουν και παίρνουν. Η καριέρα του «βασιλιά» φτάνει στο τέλος της, ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να συμβεί την φετινή σεζόν, καθώς τη νέα χρονιά θα παραμείνει στο «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ, με τον παίκτη των Λέικερς να σπάει το ρεκόρ με τις περισσότερες χρονιές ενός παίκτη στο NBA.

Μια δημοσίευση του στα social media η ατάκα «The decision of all decisions» ήταν αρκετή για να σηκώσει... ντόρο για την απόφαση του όσον αφορά το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Να σημειώσουμε ότι the desicion είχε ονομάσει την απόφαση του να μεταπηδήσει από τους Καβαλίερς στους Χιτ, κάτι που είχε μεταδωθεί τηλεοπτικά το 2010 από το ESPN.

Πλέον ο Λεμπρόν με την ανάρτηση του προανήγγειλε την κρίσιμη απόφαση που αναμένεται να πάρει για το μέλλον του, ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αν όλο αυτό είναι ένα διαφημιστικό τρικ του «βασιλιά».