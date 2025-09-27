Λιμνιάτης: «Τα νέα παιδιά ήταν οι στυλοβάτες για να γυρίσουμε το παιχνίδι»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του στο τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ σημείωσε πως τα νέα παιδιά ήταν οι στυλοβάτες της ανατροπής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να δείξουμε σεβασμό σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, όμως μπήκαμε με φόβο στο παιχνίδι. Του δώσαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαφορές και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε, αν και το κάναμε τρεις φορές.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν τα νέα παιδιά, παιδιά που δεν είχαν εμπειρίες μέχρι στιγμής. Ήταν οι στυλοβάτες για να γυρίσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στους τέσσερις πόντους. Αν ο ΜακΚάλουμ έβαζε το λέι-απ, θα είχαμε μεγαλύτερη τύχη στο παιχνίδι.

Προπονητικά, δεν νομίζω ότι παίξαμε καλό μπάσκετ. Βγάλαμε όμως ενέργεια. Πρέπει να συγχρονίσουμε το καλό μπάσκετ με την αθλητικότητα και την ενέργεια. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ελπίζω ο ΜακΚάλουμ να είναι καλά»