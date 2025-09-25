Λιμνιάτης: « Στόχος μας να αναδείξουμε νέα παιδιά - Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση»

Ο Γιώργος Λιμνιάτης στις δηλώσεις του κατά την αποχώρηση του Προμηθέα για τη Ρόδο και το Super Cup στάθηκε στον στόχο των Πατρινών από το τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την προετοιμασία του Προμηθέα: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετά θέματα. Ουσιαστικά μόνο στο παιχνίδι με τον Μαρούσι στο Ιβανόφειο, για τα «Μαυροσκούφεια», παίξαμε πλήρεις. Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας για την εξέλιξη μιας ομάδας, ιδιαίτερα μιας νέας ομάδας με πολλά νέα παιδιά. Τις τελευταίες δύο μέρες προπονηθήκαμε σχεδόν όλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα δείξουμε καλό πρόσωπο, θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που δουλέψαμε και, όπως είχα πει και πέρυσι, θα διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί στο μέγιστο. Να αναγκάσουμε τον αντίπαλο, όποιος και αν είναι, να παίξει στο 100% για να μας κερδίσει».

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Το θέμα είναι ότι στα δύο τελευταία φιλικά ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά, δεχθήκαμε πολλούς πόντους. Πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζεις ομάδα που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με ατομικό ταλέντο, ποιότητα, λειτουργία και συνήθειες, αφού διατηρεί παίκτες από πέρσι με τον ίδιο προπονητή. Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι να δείξουμε σκληράδα στην άμυνα, να είμαστε πιο συνεπείς και πιο συγκεντρωμένοι στα αμυντικά καθήκοντα. Από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε να βγάλουμε πράγματα στην επίθεση, όπου στα περισσότερα φιλικά είχαμε αρκετά καλή εικόνα».

Για τους φετινούς στόχους του Προμηθέα: «Δε μου αρέσει ποτέ να μιλάω για θέσεις. Σε προσωπικό επίπεδο θα είμαι ευχαριστημένος αν δημιουργήσουμε μια ομάδα με ταυτότητα, με αρχές, που θα παίξει σύγχρονο, ωραίο μπάσκετ. Να τρέξουμε, να παίξουμε επιθετικά, με δυνατές επαφές, με ενέργεια. Αυτή να μεταφέρεται από την άμυνα στην επίθεση. Και σίγουρα να αναδείξουμε νέα παιδιά, γιατί είμαστε πολύ νέα ομάδα. Οι Έλληνές μας, ο μεγαλύτερος είναι 23 ετών. Αυτό ταιριάζει με το πρόγραμμα του Προμηθέα και με τη δική μου φιλοσοφία: να εμπιστευτούμε τους Έλληνες παίκτες, να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναδειχθούν και να βοηθήσουν να χτίσουμε την ταυτότητα της ομάδας μας».