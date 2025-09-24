Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Β΄ Φάση
Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός 93-90
Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 62-75
Νίκη Βόλου-Ψυχικό 83-56
Σοφάδες-Αιγάλεω 66-64
Απόλλων Π.-Δόξα Λευκάδας 71-81
19:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πρωτέας Β.
19:30 Δάφνη-Τρίκαλα
Αναλυτικά οι αγώνες
Ελευθερουπολη-Πανερυθραϊκός 93-90
Διαιτητές: Αναστασιάδης, Ντούρας, Νέδογλου
Δεκάλεπτα: 28-18, 48-39, 67-65, 93-90
Ελευεθρούπολη (Σίσκος): Μουτίδης 9, Ναούμης 17(3), Μπολδόγκλου 11(1), Ντίνος 9(2), Γοργόνης 23(1), Τσουκ-Αργυριάδης 3, Τσέλλος 17(5), Σπυριδονίδης 3(1)
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Νικολαΐδης 15(2), Καμάρας 16(2), Κωστόπουλος 11(3), Σεντ Ιλαίρ14(1), Σταματογιάννης 12(2), Ιωαννίδης 8(1), Σιούντρης 2
Απόλλων Πάτρας – Δόξα Λευκάδας 71-81
Διαιτητές: Καρπάνος, Λιότσος, Ασημάκη
Δεκάλεπτα: 18-16, 35-43, 47-64, 71-81
Απόλλων Πάτρας (Ελευθεριάδης): Kιέρ 22(1), Χειλάρης 6(1), Παπαφωτίου 2(1), Μανάκας 11, Ανέστης 10(2), Ζούμπος 12(1), Αθανασόπουλος 5(1), Παύλος 3(1)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Ρόμπινσον 26(1), Σαχπατζίδης 9(2), Κιούσης 16(2), Άλεν 14(2), Σταυρακούκας 9(1), Φύτρος 3(1), Βισνιέφσκι 4
Νίκη Βόλου – Ψυχικό 83-56
Διαιτητές: Χατζημπαλίδης, Παζώλης, Γεωργούλης
Δεκάλεπτα: 24-8, 47-23, 70-40, 83-56
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσάνε 24(2), Τζόνσον 19(1), Γιαννούτσος 1(1), Φιλοξενίδης 3(1), Καραγεωργίου 10(2), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 3(1), Μπάκεας 3(1), Νικόλης 7(1), Τσούμανής 4(2)
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκολάντας 2(1), Κούκας 1, Δήμου 2(1), Καρράς 10, Παπαγιάννης 8, Γουέλς 9(2), Ζορμπάς 11(3), Θεοδώρου 13(1)
Βίκος Ιωαννίνων – Κόροιβος 62-75
Διαιτητές: Λουλουδιάδης, Αθανασιάδης, Νικολαΐδης
Δεκάλεπτα: 19-19, 36-41, 48-53, 62-75
Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Ράσσελ 9(3), Κίνκι 13(1), Γράβας 4(2), Διαμαντάκος 9(3), Καμπερίδης 10(2), Τσούκας 4(2), Αρνόκουρος 7(3), Μαστρογιαννόπουλος 6(1)
Κόροιβος (Γιαπλές): Λεμπέσης 7(1), Σλάτερ 24(5), Μάρκου 2(1), Παρασκευόπουλος 4(1), Βάρνερ 16(4), Καλιανιώτης 5(2), Πετανίδης 7(3), Βύρλας 10(4)
ΓΣ Σοφάδων- Αιγάλεω 66-64
Διαιτητές: Ταρενίδης, Ευφραιμίδης , Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 23-13, 33-33, 47-53, 66-64
ΓΣ Σοφάδων (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8(2), Τουλούπης 9(2), Σκρίνσκι 11(1), Ευσταθιάδης 6(2), Μπουντούρης 5(1), Σπρίντζιος 3(1), Χατζής 8, Πασαγιάννης 4(1), Καμπερίδης 10
Αιγάλεω(Παπαδόπουλος): Βοϊλς 17(3), Κάρτραϊτ 8(1), Κουφόπουλος 6, Μαντίκος 1, Παπαδημητρίου 18(1), Νικολαΐδης 6, Ζαραϊδώνης 7(1)
Περισσότερα σε λίγο…