Με Γκίντι και μικρά παιδιά να θαυμάζουν τα ινδάλματά τους η προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)

Η πρώτη μέρα της προπόνησης για τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία είχε τον Τζος Γκίντι και δεκάδες μικρούς φίλους της ομάδας να θαυμάζουν τα ινδάλματά τους.

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα πλέον για την έναρξη του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την πρώτη προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους να έχει άρωμα ΝΒΑ και μικρά παιδιά.

Ο Τζος Γκίντι φόρεσε τη φανέλα με το «τριφύλλι» και προπονήθηκε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, την ίδια στιγμή που δεκάδες νεαροί φίλοι των «πράσινων» κοιτούσαν το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» από τα τζάμια του γηπέδου και θαύμαζαν τα ινδάλματά τους.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν την Πέμπτη (18/9, 12:30) και την Κυριακή (21/9, 12:00) τους 36ers της Αδελαΐδας.

Δείτε το σχετικό βίντεο: