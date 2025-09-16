Με Γκίντι και μικρά παιδιά να θαυμάζουν τα ινδάλματά τους η προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα πλέον για την έναρξη του 6ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την πρώτη προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους να έχει άρωμα ΝΒΑ και μικρά παιδιά.
Ο Τζος Γκίντι φόρεσε τη φανέλα με το «τριφύλλι» και προπονήθηκε με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, την ίδια στιγμή που δεκάδες νεαροί φίλοι των «πράσινων» κοιτούσαν το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» από τα τζάμια του γηπέδου και θαύμαζαν τα ινδάλματά τους.
Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν την Πέμπτη (18/9, 12:30) και την Κυριακή (21/9, 12:00) τους 36ers της Αδελαΐδας.
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 16, 2025
Enjoy all the exclusive footage from our very first training session in Melbourne, capturing the hard work, focus and unseen moments behind our preparation! 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #OneClubOneApp… pic.twitter.com/89KD5l7Bmi