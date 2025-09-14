Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ο Μπόνγκα

Ο Άιζακ Μπόνγκα αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού του Eurobasket.

Ο ψηλός της εθνικής Γερμανίας έκανε τα πάντα στο παρκέ κόντρα στην Τουρκία.

Είχε 20 πόντους με 4/4 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 24'22 συμμετοχής στον τελικό.

