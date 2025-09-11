Απάντησε στον Μίσιτς ο Ραζνάτοβιτς: «Ψευδή αυτά που λέει»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβοτς απάντησε στις δηλώσεις του Βασίλιε Μίσιτς, κατηγορώντας τον πως λέει ψέματα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σέρβος άσος είχε κατηγορήσει τον διάσημο ατζέντη πως είχε διαρρεύσει προσωπικές πληροφορίες για τη μητέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, χθες και σήμερα ήταν πολύ γεμάτο με μεταγραφές, και ταυτόχρονα το Εurobasket βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οπότε δεν είχα χρόνο να τα δω όλα προσεκτικά.

Για αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο κατάφερα να δω, μπορώ μόνο να πω ότι είναι γεμάτο με ψεύδη, ακόμη και χιουμοριστικές αντικαταστάσεις θέσεων.

Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδό μου να συζητάω με παίκτες μέσω των μέσων ενημέρωσης, ούτε να αναφέρω ιδιωτικά θέματα, οπότε δεν έχω καμία πρόθεση να σχολιάσω όσα ειπώθηκαν».