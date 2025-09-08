Μίσιτς κατά Ραζνάτοβιτς: «Δεν μπορώ να συγχωρήσω να λέει προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου»!

Ο Βασίλιε Μίσιτς σε δηλώσεις του τα έβαλε με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κατηγορώντας τον διάσημο ατζέντη για διαρροή πληροφοριών της μητέρας του, με τη συνεργασία τους να ολοκληρώνεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «X&O's Chat Podcast»:

«Αυτό είναι ένα περίπλοκο θέμα που θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο το δυνατόν πιο απλά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μίσκο για τα τέσσερα χρόνια στην Mega, είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους στην ομάδα, καθώς και στον αείμνηστο Ντέκι που ήταν σημαντικό μέρος όλου του έργου. Το θέμα των ατζέντηδων είναι πολύ ευαίσθητο για μένα. Έλυσα το συμβόλαιό μου με τον Μίσκο τον Φεβρουάριο ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του πρακτορείου του στην Ευρώπη.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής μου, από προσωπική άποψη. Τον εμπιστευόμουν 100% στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτή η εμπιστοσύνη προερχόταν και από τον τρόπο που μεγάλωσα. Είχα την πρώτη μου συζήτηση μαζί του όταν ήμουν 16 ετών. Το γεγονός ότι αποφάσισα να χωρίσω τους δρόμους μου είναι η νίκη μου επί των συναισθημάτων, έκανα αυτή την επιλογή με βάση τις ανθρώπινες αξίες και όχι τις επαγγελματικές διαφωνίες. Για επτά χρόνια επισήμανα τα πράγματα που με ενοχλούσαν. Έχτισε μια αυτοκρατορία και το σέβομαι αυτό, αλλά το πρόβλημα προέκυψε όταν του είπα: "Ναι, αλλά είμαι και ο Μίσιτς". Ξανά και ξανά, μας έδωσα την ευκαιρία να περάσουμε από την ίδια διελκυστίνδα για το ποιος είχε δίκιο.

Το πρόβλημα που μπόρεσα να ξεπεράσω στη σύγκρουσή μας ήταν τα χρήματα. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να το συγχωρήσω, παρόλο που δεν ήταν μικρό ποσό, αλλά όταν άκουσα ότι είχε αναφέρει κάποια προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου, αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να συγχωρήσω.

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ως κάποιον με τέτοιου είδους διαπραγματευτική δύναμη. Χρειάζεται ακόμα να έχεις έναν σύμβουλο. Η συζήτηση αυτών των αριθμών δεν είναι ποτέ εύκολη και αναγνώρισα στον Ιγκόρ ανθρώπινες ιδιότητες για να χτίσω μια υγιή εργασιακή σχέση».