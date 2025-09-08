Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας έδωσε πριμ 1 εκατ. ευρώ μετά τη νίκη κόντρα στη Γαλλία!

Η Γεωργία έκανε το μεγάλο μπαμ κι επικράτησε της Γαλλίας, με την πρόκριση στους «8» να φέρνει πριμ 1 εκατ. ευρώ στους παίκτες της ομάδας!

Η Γεωργία ζει ιστορικές στιγμές, αφού δίνει το «παρών» στα προημιτελικά του Eurobasket, με την πρόκριση να φέρνει 1 εκατ. ευρώ στους παίκτες της ομάδας.

«Εφόσον πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, θα ήθελα να το γιορτάσω με ένα κατάλληλο χρηματικό μπόνους από την κυβέρνηση. Θα διαθέσουμε 3 εκατομμύρια γκίλ (σ.σ. 948.000 ευρώ) για την επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί και για κάθε μελλοντική νίκη στο Εurobasket», δήλωσε ο Ιρακλί Κομπαχίτζε, πρωθυπουργός της χώρας.

Μάλιστα το ίδιο ποσό θα πάρουν οι παίκτες αν καταφέρουν να προκριθούν και κόντρα στη Φινλανδία και μπουν στην τετράδα του Εurobasket.

