Η Euroleague αποθέωσε τον Λάρκιν (vid)

Η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Σουηδία για τους «16» του Eurobasket και η Euroleague λίγη ώρα πριν τον αγώνα αποθέωσε τον Σέιν Λάρκιν.

Το Eurobasket συνεχίζεται με τη φάση των «16». Το πρώτο ματς είναι αυτό την Τουρκία και τη Σουηδία, με το τζάμπολ να γίνεται στις 12:00.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη, η Euroleague χρησιμοποίησε την αναμέτρηση ως αφορμή για να αποθεώσει τον Σέιν Λάρκιν και να δημοσιεύσει μερικές από τις καλύτερές του στιγμές στη διοργάνωση με τη φανέλα της Αναντολού Εφές.

Δείτε την ανάρτηση:

.@shanelarkin plays basketball today 🙌



Any excuse to rewatch some of his best bits with @AnadoluEfesSK 🔥



Will he and @TBF continue to light it up in @EuroBasket? pic.twitter.com/hlwdWZ1Sz9 — EuroLeague (@EuroLeague) September 6, 2025

