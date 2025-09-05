Αρχηγός του Προμηθέα ο Μπαζίνας (pic)

Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε πως ο Νάσος Μπαζίνας θα είναι ο αρχηγός της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους ώστε να είναι έτοιμος για το τζάμπολ.

Ο Προμηθέας Πάτρας έκανε με ανάρτησή του γνωστό πως ο αρχηγός της ομάδας τη νέα χρονιά θα είναι ο Νάσος Μπαζίνας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL σε 12:11 στο παρκέ είχε 1,87 πόντους, 1,3 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 22 ματς και στα playoffs σε 6 αγώνες μέτρησε σε 21,8 λεπτά στο παρκέ 6,3 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ. Τέλος, σε 14 αναμετρήσεις στο BCL και σε 14,1 στον αγωνιστικό χώρο είχε 2,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ.

Δείτε την ανάρτηση: