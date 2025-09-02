Επίσημα ο Μυστακίδης για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Τι συζητήθηκε στη συνάντηση

Επίσημη μορφή πήρε το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την πιθανή απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρείας.

Οι εκπρόσωποι του Μυστακίδη και οι ιθύνοντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ συναντήθηκαν απόψε με φόντο το μέλλον της ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Συμφωνήθηκε η παράδοση των οικονομικών στοιχείων από την πλευρά της ΚΑΕ στην ενδιαφερόμενη πλευρά για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να προχωρήσει το ζήτημα της αλλαγής στην ιδιοκτησία, με προϋπόθεση την υπογραφή της σχετικής ρήτρας εμπιστευτηκότητας.

Ουσιαστικά το πρώτο βήμα έγινε για τη νέα σελίδα στην ΚΑΕ ΠΑOΚ, έπεται όμως και συνέχεια μέσα στις επόμενες ημέρες...

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».

