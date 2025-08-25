Ο Ραζνάτοβιτς απάντησε στον πατέρα του Ντόντσιτς: «Δεν αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Σλοβενίας για τα οφέλη του διαβατηρίου»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς με τοποθέτηση του στο twitter απάντησε στις δηλώσεις του πατέρα του Ντόντσιτς εξηγώντας πως ο Τζος Νίμπο δεν επέλεξε την Εθνική Σλοβενίας για τα οφέλη του διαβατηρίου.

Ο αθλητικός διευθυντής της σλοβενικής ομοσπονδίας και πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα σε δηλώσεις του σχολίασε την απουσία του Τζος Νίμπο από το ερχόμενο Eurobasket, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί το διαβατήριο του παίκτη.

Ο ατζέντης του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, απάντησε με ανάρτησή του στα social media, ισχυριζόμενος ότι ο παίκτης δεν επέλεξε την Εθνική Σλοβενίας για τα οφέλη του διαβατηρίου, καθώς κατέχει τέτοιο από τη Νιγηρία, το οποίο του προσφέρει τα ίδια οφέλη.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

“Ο Τζος Νίμπο κατέχει νιγηριανό διαβατήριο, το οποίο στον κόσμο του μπάσκετ έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με ένα από τη Σλοβενία. Έτσι, ο Τζος δεν αποφάσισε να παίξει για την Εθνική Ομοσπονδία της Σλοβενίας για να επωφεληθεί από το διαβατήριο — κυρίως για την ισπανική αγορά — όπως ίσχυε για όλους τους άλλους Αμερικανούς παίκτες.

Οι λόγοι του είναι η επιθυμία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της εθνικής ομάδας και να παίξει στην ίδια ομάδα με τον Λούκα! Είχε την ίδια επιθυμία και αυτό το καλοκαίρι, αλλά λόγω ενός τραυματισμού που δεν είχε επουλωθεί, του απαγορεύτηκε να αγωνιστεί από την ομάδα που τον υπέγραψε. Ο Τζος είναι αναστατωμένος που χάνει στο EuroBasket.

Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι η πιθανή απώλεια του διαβατηρίου δεν θα έχει καμία συνέπεια για τον Νίμπο, αλλά δηλώσεις σαν κι αυτές θα μπορούσαν να έχουν δραματικές συνέπειες για την Ομοσπονδία Μπάσκετ της Σλοβενίας”.