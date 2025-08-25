Σάσα Ντόντσιτς: «Αν ο Νίμπο δε θέλει ή δε μπορεί, δε βλέπω το λόγο να έχει ακόμα σλοβενικό διαβατήριο»

Ο αθλητικός διευθυντής της σλοβενικής ομοσπονδίας και πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα, σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει πιθανότητα να ανακληθεί το διαβατήριο του Τζος Νίμπο.

«Μύλος» έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο του Τζος Νίμπο, όσον αφορά την συμμετοχή του στο Eurobasket. O ψηλός της Αρμάνι Μιλάνο είναι κάτοχος Σλοβένικου διαβατηρίου από το 2024, ωστόσο δεν θα παρουσιαστεί με την Εθνική ομάδα της Σλοβενίας στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Ο γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως αναρρώνει ακόμα από τον σοβαρό τραυματισμό στον δεξί ώμο, που του στέρησε τη συμμετοχή στο μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς.

Ο αθλητικός διευθυντής της σλοβενικής ομοσπονδίας και πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα, μίλησε ξανά για το θέμα και δεν απέκλεισε ακόμη και την ανάκληση του διαβατηρίου του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο Νίμπο δε μου είπε ποτέ πως δε θα έπαιζε και κάναμε αρκετές συζητήσεις ακόμη και μετά την τελευταία φορά που τραυματίστηκε. Η ομάδα του έλαβε την κλήση του στις 3 Ιουλίου και μετά από δύο εβδομάδες λάβαμε απάντηση πως δεν του συστήθηκε να παίξει. Συμφωνώ με τον Έτορε Μεσίνα (σ.σ. προπονητής Αρμάνι Μιλάνο) πως είναι σημαντική η υγεία των παικτών, αλλά έχουμε κι εμείς ειδικούς για το θέμα. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι μία ασυνήθιστη κατάσταση. Πώς να προχωρήσουμε; Έχουμε επικεντρωθεί στο EuroBasket και θα μιλήσουμε μετά, ακόμη και με την Κυβέρνηση. Ο Νίμπο έλαβε το διαβατήριο για να παίζει μπάσκετ. Γιατί να συνεχίσουμε; Αν δε θέλει ή δε μπορεί να παίζει, δε βλέπω το λόγο να περαιτέρω συνεργασία»