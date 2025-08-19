Αρμάνι για Μπελινέλι: «Μια καριέρα που θα μείνει στην ιστορία του ιταλικού μπάσκετ»

Ο Μάρκο Μπελινέλι έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του και η Αρμάνι Μιλάνο τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερε στο μπάσκετ.

Η ιταλική ομάδα ευχήθηκε για τη συνέχεια της ζωής του Μάρκο Μπελινέλι, που στη διάρκεια της Δευτέρας (19/8) ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια καριέρα που θα μείνει στην ιστορία του ιταλικού μπάσκετ. Συγχαρητήρια Μάρκο Μπελινέλι και καλή τύχη σε ό,τι σε περιμένει».