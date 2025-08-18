Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Μπελινέλι (vid)

Ο Μάρκο Μπελινέλι… έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του.

«Έδωσα την καρδιά μου. Κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα. Και του έδωσα όλα όσα είχα. Το να λες "αντίο" δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε επευφημία. Ευχαριστώ όσους πάντα πίστευαν. Στην επόμενη γενιά - αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να μετρήσει». Αυτό ήταν το μήνυμα που συνόδευσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Μάρκο Μπελινέλι, με το οποίο ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του.

Ο 39χρονος αγωνίστηκε στην Βίρτους Μπολόνια, στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, στους Τορόντο Ράπτορς, τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, τους Σικάγο Μπουλς, τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Ατλάντα Χοκς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.