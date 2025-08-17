Τώρα η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Αταμάν (infographics)

O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ενίσχυση του ρόστερ του και πλέον ο Εργκίν Αταμάν καλείται να αξιοποιήσει το βαρύ οπλοστάσιο που έχει στα χέρια του. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια πολύ καλή off season κάνοντας μεταγραφές που χρειαζόταν. Μπορεί να μην πήρε τον Βαλαντσιούνας, που πράγματι είναι ένας παίκτης άλλου επιπέδου, όμως συνολικά, οι παίκτες που πήρε ταιριάζουν περισσότερο στο playstyle της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Οι ηχηρότερες μεταγραφές, ήταν αναμφίβολα του Σορτς, του Ρογκαβόπουλου και η τελευταία του Ρισόν Χολμς. Η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, μπορεί να ξεκλειδώσει διαφορετικές πίστες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον Τούρκο προπονητή να έχει στα χέρια του ένα γεμάτο οπλοστάσιο, που όμως θα πρέπει να του κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση, για να φτάσουν όλοι οι παίκτες στο τέλος της χρονιάς να είναι ενεργοί.

Καταρχάς να δούμε το depth chart των πρασίνων

Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι οι φετινές μεταγραφές του Παναθηναϊκού, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισε πέρσι. Αρχικά, στο επιθετικό κομμάτι, απουσίασε το plan B. Μπορεί στο τέλος της χρονιάς, οι πράσινοι να τελείωσαν την Ευρωλίγκα με την καλύτερη επίθεση ανά 100 κατοχές, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή, είναι ότι μακριά από το ΟΑΚΑ, είχαν πολύ σοβαρά επιθετικά προβλήματα, κάτι που φάνηκε και στα παιχνίδια με την Εφές και στο Φάιναλ-4. Η κακή κατάσταση του Ναν, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και η ανυπαρξία ενός άλλου παίκτη που να μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία σε καταστάσεις πέντε εναντίον πέντε, όταν ο αντίπαλος ήταν και φύσικαλ και με μέγεθος, έκανε τους πράσινους προβλέψιμους και εύκολα αντιμετωπίσιμους. Πολύ ώρα στα χέρια του Ναν η μπάλα, προσαρμοσμένη η αντίπαλη άμυνα πάνω, ελλείψει άλλης σοβαρής απειλής μετά από ντρίπλα, κακές αποφάσεις, κακές δημιουργίες. Απέναντι στην Φενέρ είχε μόλις 10 ασίστ και στις δύο τελευταίες ήττες από τον Ολυμπιακό, 15 και 16 αντίστοιχα.

Τι έκανε λοιπόν ο Παναθηναϊκός; Πήγε και πήρε τον καλύτερο πικ εν ρολ παίκτη της διοργάνωσης (1.03ppp), όχι μόνο σε volume κατοχών, αλλά και από τους κορυφαίους σε αποτελεσματικότητα. Ο Σορτς, έρχεται να για να γίνει ο κουμανταδόρος του «τριφυλλιού» και ο παίκτης που θα πάρει μεγάλο βάρος από τις πλάτες του Ναν. Είδαμε πολλές φορές πέρσι, ομάδες να κάνουν μέχρι και νταμπλ τιμ, όταν είχε ο Ναν την μπάλα στα χέρια του, προτιμώντας να «πεθάνουν» από τους υπόλοιπους αλλά όχι από τον Αμερικανό, που είτε αναγκαζόταν να πασάρει, είτε να εκτελέσει υπό δύσκολες συνθήκες. Ο βραχύσωμος γκαρντ, είναι ένας ακόμα παίκτης που είναι εξαιρετικός στο ένας εναντίον ενός (1.05ppp) και μπορεί να προκαλέσει ρήγματα στην άμυνα αν υπάρχει μονή κάλυψη. Για αυτό είδαμε πολλές φορές να τον ντουμπλάρουν πέρσι για να φύγει η μπάλα από τα χέρια του.

Ο κόουτς Αταμάν έχει πλέον την ευχέρεια να αφήσει την μπάλα στον Σορτς και να φέρει τον Ναν αποκλειστικά σε θέσεις εκτέλεσης και όχι ως initiator της επίθεσης, κάτι που θα μπορέσει να κάνει τον έτερο Αμερικανό πολύ πιο αποτελεσματικό, με καλύτερες εκτελέσεις και πιο ξεκούραστο.

Στην spread πικ εν ρολ επίθεση των πρασίνων, με τον Σορτς ως χειριστή, καταλαβαίνει κανείς ότι οι άμυνες, θα έχουν πολλά ερωτήματα στο τι θα δώσουν και τι θα αφήσουν ως αντιμετώπιση στο σκριν στην μπάλα. Κάπου εκεί μπαίνει στην εξίσωση και ο Ρογκαβόπουλος.

Ο Έλληνας sniper βγάζει το ψωμί του μακριά από την μπάλα και περιμένει τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που θα βρεθεί ελεύθερος για να εκτελέσει. Ένας από τους ελίτ catch n shoot παίκτες της διοργάνωσης (1.29ppp), με μια μηχανική που θέλει 0.5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει. Ως ο τρίτος παίκτης, στις 45 μοίρες, την ώρα που θα παίζεται κεντρικό πικ εν ρολ, θα περιμένει την πάσα για να εκτελέσει από μια θέση που έχει πάνω από 45%. Το παν για τον Ρογκαβόπουλο είναι να αρχίσει η μηχανική του, γιατί μετά πάει στον αυτόματο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μαρκαρισμένα (contested) σουτ, οι πόντοι του ανά κατοχή (1.34) δεν πέφτουν σχεδόν καθόλου, γιατί αφού σηκωθεί, είναι καθαρά θέμα δικό του να ευστοχήσει.

Εύκολα γίνεται κατανοητό, πως αρχίζουν όλα τα κομμάτια του παζλ να ενώνονται, στην νέα υβριδική πικ εν ρολ επίθεση του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα έχουν τον καλύτερο πικ εν ρολ χειριστή (Σορτς), έναν από τους καλύτερους σουτέρ στα πλάγια (Ρογκαβόπουλο), τον Ναν με την βαρύτητα που έχει σε μια πλευρά και τι λείπει; Ο πικ εν ρολ ψηλός. Ο Παναθηναϊκός είχε στην διάθεση του έναν από τους κορυφαίους, τον Ματίας Λεσόρ, αλλά έφερε ακόμα έναν που τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι ακόμα καλύτερος roller μετά από σκριν.

Ο Αμερικανός είναι σούπερ αποτελεσματικός όταν βυθίζεται στο καλάθι για να τελειώσει τις φάσεις. Μπορεί να νούμερα του να είναι φουσκωμένα αρκετά πέρσι, αφού έπαιζε σε μια κακή ομάδα, όμως πλέον θα έχει να αντιμετωπίσει Ευρωπαίους ψηλούς και τα προσόντα του τον κατατάσσουν ήδη σε έναν από τους τοπ της Ευρωλίγκας. Η εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω συμπληρώνεται και με τον Χολμς, δημιουργώντας πολλαπλές απειλές για την άμυνα. Έτσι το μονοδιάστατο του Παναθηναϊκού πέρσι, θα δώσει την θέση του σε μια επίθεση με πολλαπλές επιλογές.

Τέλος κάτι που δεν μπορεί να υποτιμηθεί και σίγουρα δεν έγινε τυχαία, είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης. Ήδη από πέρσι ο Παναθηναϊκός, με την προσθήκη του Όσμαν, προσπάθησε να ανεβάσει το τέμπο του και να πάρει περισσότερους πόντους στο transition. Η προσθήκη του Ρογκαβόπουλου, με τα τρίποντα-χειρόφρενο στον αιφνιδιασμό (1.43ppp) και ο εκπληκτικός rim runner Χολμς (1.59ppp) σε συνδυασμό με τον φτεροπόδαρο Σορτς, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερο τους πράσινους, σε ένα πιο γρήγορο παιχνίδι.

Η προπονητική παρέμβαση

Είναι όλα ρόδινα για τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν; Ασφαλώς όχι. Φέτος, η διαχείριση του κόουτς Αταμάν θα είναι πιο σημαντική από ποτέ τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς όχι μόνο έχει ένα ρόστερ με 12 ισάξιους τουλάχιστον παίκτες, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν χαρούμενοι μέχρι το τέλος, αλλά θα πρέπει να βρει και τα κατάλληλα ροτέισον, ώστε να ταιριάξουν τα κομμάτια μεταξύ τους.

Η εξίσωση στα γκαρντ είναι πολύ δύσκολη. Ο Σορτς με τον Ναν, χρειάζονται έναν καλό αμυντικό στην περιφέρεια μαζί τους. Θα είναι ο Γκραντ, σε σχήμα με τρία γκαρντ, θα είναι ο Όσμαν, που είναι αρκετά ισορροπημένος; Είναι δύσκολο να δούμε στην ίδια πεντάδα Σλούκα και Σορτς, σχεδόν απαγορευτικό. Ποια θα είναι η χρησιμοποίηση του Έλληνα γκαρντ, με τόσους παίκτες πλέον στο ρόστερ.

Ο Ρογκαβόπουλος με ποιους μπορεί να ταιριάξει στην περιφέρεια; Σε όλα τα σχήματα, μοιάζει να είναι απαραίτητος ο Γκραντ. Μπορεί να έχει μια πεντάδα και Σλούκα και Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, αμυντικά; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να τα λύσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πέρσι, στα δύσκολα παιχνίδια, έκλεινε το ροτέισον. Μπορεί να το κάνει αυτό φέτος με τόσους ποιοτικούς παίκτες;

Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια λειψή προετοιμασία, αφού πρώτα θα λείπουν παίκτες στο Ευρωμπάσκετ και μετά οι υποχρεώσεις ξεκινούν σχεδόν αμέσως. Θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική δουλειά, ώστε να βρεθούν νωρίς τα κατάλληλα σχήματα, σε μια ομάδα που μοιάζει να έχει δύο τουλάχιστον ισάξιες πεντάδες. Όσο πιο 2-way είναι αυτές, τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι ο Παναθηναϊκός. Με λίγα λόγια, ο Αταμάν έχει στα χέρια του την μπάλα και πρέπει… να μαγειρέψει. Έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι μπορεί να κάνει άριστη διαχείριση σε παίκτες-σταρ, οπότε την φετινή χρονιά, θα πρέπει να είναι αρκετά έως πολύ καλύτερος από πέρσι, που δεν πήρε καλό βαθμό.