ΑΕΚ και Γκρέι θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερες αναμνήσεις (vid)

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, με την «Ένωση» να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΑΕΚ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τον 26χρονο να τραβάει πλάνα από το γήπεδο και έγραψε στη λεζάντα: «Περισσότερες αναμνήσεις θα ακολουθήσουν».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γκρέι σε 26 ματς στην Stoiximan Greek Basketball League είχε 11,1 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε 9,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 15 ματς.

Δείτε την ανάρτηση:

More memories to come 💛#aekbc #gray pic.twitter.com/m9gf5hf47R