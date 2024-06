Ένωση Παικτών Euroleague: Το βραβείο «Fair Play» στον Σίκμα

Η σεζόν για τον Ολυμπιακό στην Euroleague δεν πήγε όπως την περίμεναν στους «ερυθρόλευκους» και ανάλογα δεν πήγε και η σεζόν σε προσωπικό επίπεδο για τον Λουκ Σίκμα.

Ο έμπειρος παίκτης ήρθε με μεγάλες προσδοκίες στην ομάδα των «ερυθρόλευκων» όμως δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα.

Παρ’ όλα αυτά η Ένωση Παικτών της Euroleague αποφάσισε να του δώσει για τρίτη σερί σεζόν το βραβείο «Fair Play», λόγω της εξαιρετικής του συμπεριφοράς απέναντι στους αντιπάλους του αλλά και τους διαιτητές.

Ο Λουκ Σίκμα τη φετινή σεζόν σε 22 αγώνες είχε 11:09 χρόνο συμμετοχής με 2.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ 0.5 ασίστ και 0.4 κλεψίματα.

Players’ Choice Awards are back!!



2024 ELPA #PlayersChoiceAward “FAIR PLAY” goes to Luke Sikma, for a third time in a row 🙌



🔎 A player with exemplary behavior towards opponents and referees, promoting the spirit of fair play.



🎨 by @annnnnnnadesign#ELPlayers pic.twitter.com/hTPlDrhDeX