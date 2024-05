Euroleague: Το απίθανο «πόστερ» κάρφωμα του Λεσόρ στον Πουαριέ αναδείχθηκε κορυφαίο της χρονιάς

Ένα ακόμα επίτευγμα την φετινή σεζόν για τον Ματίας Λεσόρ. Μετά την παρουσία του Γάλλου σέντερ στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς ο ψηλός του Παναθηναϊκού κέρδισε το βραβείο και του καλύτερου καρφώματος της σεζόν, κάνοντας «πόστερ» τον Βίνσεντ Πουαριέ, την 10η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην αναμέτρηση των "πρασίνων" με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να ηττήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο ο Λεσόρ προσέφερε την φάση της χρονιάς μετά από ασίστ του Λούκα Βιλντόζα.

Θυμηθείτε το φοβερό κάρφωμα του Λεσόρ:

𝙏𝙝𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙮 @TurkishAirlines 🚀



The EuroLeague fans have spoken and voted for the highlight reel player himself @ThiasLsf of @paobcgr as the winner 👏



An INSANE one-handed JAM 🚨 pic.twitter.com/9fsSLpUyni