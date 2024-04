Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος για 30’, αλλά η Μακάμπι έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι στο 4ο δεκάλεπτο και με οδηγό τον Κόλσον έκανε το 0-1 (87-91). Μοιραία λάθη από Ναν, Σλούκα στο φινάλε. «Εγκλήματα» των διαιτητών καθόρισαν πολλά στο αποτέλεσμα.

Break της Μακάμπι Τελ Αβίβ με το... καλησπέρα της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και 1-0 για τους Ισραηλινούς.

Ο Παναθηναϊκός Aktor στο κατάμεστο ΟΑΚΑ είχε τον έλεγχο για 30', οι φιλοξενούμενοι έχασαν τον Ουέιντ Μπόλντγουιν με τραυματισμό στο 33', αλλά οι «πράσινοι»... πέταξαν τα διαδοχικά διψήφια προβαδίσματα που «έχτισαν» με κόπο. Οι αθλητικοί παίκτες του Όντεντ Κάτας μάζεψαν 15 επιθετικά ριμπάουντ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αστόχησε σε 10 βολές (16/26β.) και κάπως έτσι «γράφτηκε» το 0-1 της Μακάμπι. Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (25/4) είναι προγραμματισμένο το Game 2, με τη σειρά στη συνέχεια να οδηγείται στο Βελιγράδι.

Ο Μπόνζι Κόλσον, για άλλη μια φορά, έκανε σπουδαίο ματς κόντρα στο «τριφύλλι», τελειώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους, ενώ ο Λορένζο Μπράουν μέτρησε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την μεριά του, ο Μπόλντγουιν είχε 15π. (4/11 σουτ) και 7 ασίστ μέχρι να τραυματιστεί. Σπουδαία δουλειά επιθετικά και από τον Τζος Νίμπο (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ).

Στην αντίπερα όχθη, ο Ματίας Λεσόρ έβαλε 22 πόντους (9/11 δίποντα), αλλά είχε 4/11 βολές, με τον Κώστα Σλούκα να κάνει ένα πολύ γεμάτο Game 1 (12 πόντοι, 13 ασίστ), αλλά και ένα μοιραίο λάθος στο φινάλε. Στα... ρηχά ο Κέντρικ Ναν (8π., 3ρ., 3λ.), που έπαιξε μόνο 20', αφού οι διαιτητές τον «απενεργοποίησαν» με 4 φάουλ. Δεν αρκούσε στον Παναθηναϊκό Aktor το step up του Τζέριαν Γκραντ (11π., 2ασ., 1κλ.).

Σε κάθε περίπτωση, η Μακάμπι έκανε το 1-0 και αυτά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέχρι το δεύτερο παιχνίδι είναι πολλά. Το βασικότερο, φυσικά, αφορά το μέγεθος της «ζημιάς» του Μπόλντγουιν. Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει να φανεί στο Game 2 είναι αν οι διαιτητές θα σφυρίξουν αυτή τη φορά με τα... ίδια κριτήρια, αφού στο πρώτο ματς έκαναν πολλά λάθη και δεν αντιμετώπισαν με ίδιο τρόπο τις ομάδες. Οι αποφάσεις των Μπολτάουζερ, Γκαρσία και Κόλιενσιτς έφεραν αμέτρητα, δικαιολογημένα παράπονα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και ξεσήκωσαν την «πράσινη» εξέδρα και τον πάγκο του Αταμάν.

Ξεκίνημα με φανταστική ατμόσφαιρα και... τρελό ρυθμό

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν φανταστική και ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε εξ αρχής το μαρκάρισμα του Ουέιντ Μπόλντγουιν, με τους δυο τους να... λένε διάφορα σε επίπεδο trash talking από τα πρώτα λεπτά. Το ξεκίνημα του Game 1 ήταν ισορροπημένο (9-9 στο 5' (6π. με 3/3 δίποντα ο Κέντρικ Ναν), αλλά οι Ισραηλινοί πήραν τον έλεγχο. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας μάζεψε τα επιθετικά ριμπάουντ, βρήκε σκορ μετά τις δημιουργίες του Μπόλντγουιν (5π., 4ασ.) και «έγραψε το 14-19 στο 7', την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία και ο Εργκίν Αταμάν είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή. Τα 3/4 τρίποντα του Μάριους Γκριγκόνις και οι 4ασ. του Κώστα Σλούκα διαμόρφωσαν το 23-23 στο 9', με το πρώτο δεκάλεπτο να... ξεφεύγει σε επίπεδο σκορ και ρυθμού (25-26 στο 10'). «Ζημιά» είχε κάνει στον Παναθηναϊκό Aktor από τη θέση «4» ο Τζέικ Κοέν (7π.), οι Ισραηλινοί μετρούσαν 8 ασίστ/ 1 λάθος, ενώ ο Αταμάν είχε να σκεφτεί και τα 2φ. του Ναν.

Η second unit του Παναθηναϊκού Aktor άλλαξε τα δεδομένα και... «πράσινο» +10 στο ημίχρονο

Η ενέργεια από την «πράσινη» second unit (Τζέριαν Γκραντ, Λούκα Βιλντόζα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ) άλλαξε τα δεδομένα στη 2η περίοδο. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε «κλειδώσει» τον Μπόλντγουιν, ο Αργεντινός... πυροβολούσε πίσω από τα 6,75μ. (3/3 3π.) και ο Ισπανός φόργουορντ κατέβαζε τα ριμπάουντ (5ρ.). Έτσι, σε χρόνο dt οι γηπεδούχοι πήγαν σε διψήφιο προβάδισμα (43-32 στο 15'). Ωστόσο, τα δυσάρεστα για τον Αταμάν ήρθαν λίγο αργότερα με το 3ο φάουλ του Ναν. Από εκεί και πέρα, ο Λεσόρ έγινε διψήφιος (10π. στο 17', 48-39 το σκορ), αν και έχανε τις βολές (2/7β.) και ο πολύτιμος Σλούκας με all around παιχνίδι (7π., 1ρ., 6ασ., 1κλ.) διαμόρφωσε το 50-40. Το δίδυμο Γκραντ (4π., 2ασ.) - Ερνανγκόμεθ (2π., 8ρ., 1ασ.) έκανε εκπληκτική αμυντική δουλειά (1/7 σουτ ο Μπόλντγουιν, 2/7 εντός πεδιάς ο Κόλσον) και το «τριφύλλι» βρίσκοντας συνέπεια και στις δύο πλευρές του παρκέ «έκλεισε» το ημίχρονο στο +8 (50-42). Το σύνολο του Κάτας, βέβαια, είχε κατεβάσει συνολικά 10 επ. ριμπ. (5 επ. ριμπ. ο Τζος Νίμπο) στο 20', αλλά δεν έβρισκε σταθερότητα πίσω από τα 6,75μ. (3/10 3π.) και ο Παναθηναϊκός Aktor είχε τον έλεγχο. Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι παίκτες του Αταμάν είχαν στο ημίχρονο το... τρελό 100% στα δίποντα (11/11), το οποίο συνδύασαν με 50% έξω από τη γραμμή του τριπόντου (8/16).

Η Μακάμπι επέστρεψε, δύο κοψίματα των γηπεδούχων ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ

Το κλέψιμο του Σλούκα και το λέι απ του ίδιου διαμόρφωσε νέο +10 (54-44 στο 22'), ενώ λίγο αργότερα με πρωταγωνιστή τον αρχηγό τους οι γηπεδούχοι πήγαν στο 64-54 (26', 6π. στο β' μέρος ο Ντίνος Μήτογλου). Παράλληλα, ο Λεσόρ είχε κερδίσει το 3ο φάουλ του Νίμπο. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Κάτας απέσυρε τον Μπόλντγουιν (2/9 σουτ) και η ομάδα του λειτούργησε καλύτερα, «ροκανίζοντας» την απόσταση με ένα 5-0 (64-59 στο 27'). Επιπλέον, ο Ναν χρεώθηκε με το 4ο φάουλ του (28') και το ματς άρχισε να γίνεται... οριακό. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με το κόψιμο του αγώνα «ξεσήκωσε» το ΟΑΚΑ και με 2/2β. έκανε το 70-63, δίνοντας «ανάσα» στην ομάδα του Αταμάν. Οι εντυπωσιακές άμυνες συνεχίστηκαν, ο Κώστας Αντετοκούνμπο... φιλοδώρησε τον Μπράουν με ένα μπλοκ και στο 30' οι «πράσινοι» κράτησαν το +7. Σε κάθε περίπτωση, ήταν φανερό πως οι αθλητικοί φιλοξενούμενοι είχαν «παλμό».

Η αθλητική ομάδα του Κάτας με Μπράουν, Κόλσον και Νίμπο «έσπασε» την έδρα του «τριφυλλιού»

Η Μακάμπι μπήκε με φόρα στην 4η περίοδο, ο Μπόλντγουιν με ένα γκολ - φάουλ και 2/3 βολές μείωσε το Game 1 στο καλάθι (70-68 στο 31'), ενώ ο Κόλσον μετά την νέα... αστοχία του Λεσόρ από τη γραμμή (3/11β. ο Γάλλος) ισοφάρισε (71-71 στο 32'). Με το ματς να... κρέμεται ξαφνικά σε μια κλωστή ο Λεσόρ βρήκε δύο δίποντα, ενώ ο Μπόλντγουιν ένιωσε ένα τράβηγμα και αποσύρθηκε από τον Κάτας (75-73 στο 33'). Ο σέντερ του «τριφυλλιού» έφτασε τους 22π. με 9/9 δίποντα, αλλά ο «ψυχωμένος» Κόλσον «απάντησε» με άλλο ένα τρίποντο για να βάλει μπροστά τους Ισραηλινούς (77-78). Μάλιστα, το μεγάλο σουτ του Μπράουν διαμόρφωσε το +4 για τους φιλοξενούμενους (77-81 στο 34') και ο Αταμάν κάλεσε τάιμ άουτ άρον άρον.

Στην τελική ευθεία του αγώνα ο Παναθηναϊκός Aktor επέστρεψε στο παρκέ με τους Γκραντ, Σλούκα, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Ο Γκραντ βρήκε δυο σουτ για το 81-83 (36'), ενώ ο Τζέιμς Ουέμπ αστόχησε σε ένα σημαντικό ελεύθερο τρίποντο. Με 3' για το φινάλε ο Λεσόρ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει δύο φορές, αλλά η Μακάμπι «σπατάλησε» τρεις κατοχές και το 81-83 παρέμεινε. Έτσι, με τη διαφορά στο καλάθι ο Ναν γύρισε στο παρκέ αντί του Γκριγκόνις (2'30'' για το φινάλε, «πράσινο» σχήμα με τρεις γκαρντ).

Στο πιο κρίσιμο σημείο ο Ναν έκανε λάθος και ο Κόλσον με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 81-85 στο 38'. Η... κατάρα των «πράσινων» βολών συνεχίστηκε (16/26β.), ο Σλούκας έχασε μία και τελικά με 1/2β. «έγραψε» το 82-85 (114'' για την λήξη). Η... πτήση του Νίμπο διαμόρφωσε το 82-87, αλλά ο Γκραντ βρήκε ένα μεγάλο τρίποντο για το 85-87. Το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι, ο «ήρωας» Γκραντ έπαιξε τρομερή άμυνα στον εξαιρετικό Κόλσον, ο Σλούκας έκλεψε την μπάλα και ο Ναν ισοφάρισε στο τρανζίσιον το ματς - θρίλερ (87-87, 53'' για το τέλος). Ο Κάτας κάλεσε τάιμ άουτ, ο Μπράουν έπαιξε 1vs1 τον Ναν και τον κέρδισε (87-89, 36'' για το φινάλε) και στη συνέχεια τίποτα δεν λειτούργησε σωστά στην «πράσινη» επίθεση. Ο Σλούκας δεν είχε επιλογή πάσας και έκανε λάθος, οι γηπεδούχοι άργησαν να κάνουν φάουλ και οι Ισραηλινοί έπαιξαν έξυπνα με τον χρόνο. Τελικά, το φάουλ έγινε στον Νίμπο με 3'' για την λήξη. Ο Αμερικανός σέντερ με ασύλληπτη ψυχραιμία έβαλε 2/2 βολές και η Μακάμπι «σφράγισε» το break (87-91 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-26, 50-42, 70-63, 87-91.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.